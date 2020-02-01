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Oğuzhan Özyakup, Hollanda’ya hızlı bir giriş yaptı! Daha ikinci dakikada…
Süper Lig

Oğuzhan Özyakup, Hollanda’ya hızlı bir giriş yaptı! Daha ikinci dakikada…

Kiralık olarak Feyenoord'a transfer olan Oğuzhan Özyakup, takımının Eredivisie'de Emmen'i konuk ettiği maçın 2. dakikasında gol buldu ve Hollanda macerasına oldukça hızlı bir giriş yaptı.

1 Şubat 2020 23:14

Hollanda Eredivisie’nin 21. haftasında Feyenoord, Emmen’i konuk ederken Beşiktaş’tan kiralık olarak Feyenoord’a giden Oğuzhan Özyakup’un Hollanda macerası çok hızlı başladı.

Yeni bir başlangıç yapmak için ve yeniden eski, etkili olduğu günlere, dönüş yapmak için doğduğu Hollanda’ya dönen Oğuzhan Özyakup, Emmen karşısında henüz 2. dakikada ağları bulmayı başardı.

Orta sahada Emmen’in hücumunda topu kapmayı başaran Oğuzhan, takım arkadaşlarıyla hızlı bir şekilde olgunlaştırdıkları kontratakta son sözü söyledi.

Büyük sevinç yaşadı!

Sinisterra’nın pasında düzgün bir gol vuruşuyla takımını 1-0 öne geçiren Oğuzhan Özyakup takım arkadaşlarıyla birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Aynı zamanda Medipol Başakşehir’in Emmen’e kiraladığı Kerim Frei da karşılaşmada forma giydi.

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Eredivisie’de ezeli rakibi lider Ajax’ı ve AZ’yi takip ederek üçüncülük ortağı konumunda yer alan Feyenoord, şampiyonluk mücadelesinde yer almak istiyor. Oğuzhan ise formda bir ikinci devre geçirerek Euro 2020 kadrosunda yer almanın peşinde.

Son güncelleme 23:14 | 1 Şubat 2020
beşiktaş Emmen feyenoord Hollanda Eredivisie Oğuzhan Özyakup
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