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NBA All Star maçında 2 ve 24 numaralı formalar giyilecek
Tenis

NBA All Star maçında 2 ve 24 numaralı formalar giyilecek

Kobe ve kızı Giana Bryant, 2020 NBA All-Star maçında anılacak. Takımlar yalnızca Kobe ve Gigi'nin forma numaralarını sırtlarında taşıyacak.

SKOR DIŞ HABER 1 Şubat 2020 13:02

2020 NBA All-Star maçı 17 Şubat’ta Chicago’da oynanacak. Maçta, helekopter kazansında hayatını kaybeden Kobe ve Giana Bryant anılacak.

Giannis Antetokounmpo’nun kaptanlığını yaptığı takım 24 numara ve LeBron James’in kaptanlığını yaptığı takım 2 numaralı formaları giyecek. Kobe Bryant, LA Lakers kariyerinin ikinci yarısında 24 numaralı formayı giyerken kızı Giana Bryant akademide 2 numaralı formayı giyiyordu.

Ayrıca tüm All-Star organizasyonu boyunca, yarışmalarda mücadele eden oyuncular formalrı üzerinde 9 yıldız bulunan yamayı taşıyacak. Bu şekilde trajik helekopter kazasında yaşamını yitiren 9 kişi anılacak. Ayrıca All-Star maçı dışındaki yarışma ve müsabaklarda bu yamalar 2 ve 24 numaralarını da barındıracak.

Anma ssebebiyle All-Star maçında neredeyse tüm oyuncular kendi forma numaraları dışındaki numaraları sırtlarında taşıyacak. Buna tek istisna, LA Clippers’ın 2 numaralı forması giyen Kawhi Leonard.

01 Şubat 2020 Kobe Bryant evi Staples Center`da anıldı NBA`de Los Angeles Lakers, Kobe Bryant`ın ölümü sebebiyle geniş çaplı bir anma töreni düzenledi. Gecenin performansı ise Brooklyn Nets oyuncusu Kyrie Irving`den geldi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:02 | 1 Şubat 2020
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