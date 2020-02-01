NBA All Star maçında 2 ve 24 numaralı formalar giyilecek

2020 NBA All-Star maçı 17 Şubat’ta Chicago’da oynanacak. Maçta, helekopter kazansında hayatını kaybeden Kobe ve Giana Bryant anılacak.

The 2020 NBA All-Star Game will tribute Kobe and Gianna Bryant: Team LeBron (James) wearing the No. 2 and Team Giannis (Antetokounmpo) wearing the No. 24. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 31, 2020

Giannis Antetokounmpo’nun kaptanlığını yaptığı takım 24 numara ve LeBron James’in kaptanlığını yaptığı takım 2 numaralı formaları giyecek. Kobe Bryant, LA Lakers kariyerinin ikinci yarısında 24 numaralı formayı giyerken kızı Giana Bryant akademide 2 numaralı formayı giyiyordu.

Ayrıca tüm All-Star organizasyonu boyunca, yarışmalarda mücadele eden oyuncular formalrı üzerinde 9 yıldız bulunan yamayı taşıyacak. Bu şekilde trajik helekopter kazasında yaşamını yitiren 9 kişi anılacak. Ayrıca All-Star maçı dışındaki yarışma ve müsabaklarda bu yamalar 2 ve 24 numaralarını da barındıracak.

Anma ssebebiyle All-Star maçında neredeyse tüm oyuncular kendi forma numaraları dışındaki numaraları sırtlarında taşıyacak. Buna tek istisna, LA Clippers’ın 2 numaralı forması giyen Kawhi Leonard.

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