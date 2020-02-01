Maçın adı Fenerbahçe…

Bir şehrin bir yıl boyunca beklediği, gurbette yaşayan insanının iple çektiği o gün geldi. Maçın adı Fenerbahçe…

Trabzon’da hiçbir şey ama hiçbir şey satışa çıktığı gün 3.5 dakika içinde tüketilmez; Fenerbahçe maçı bileti dışında. Her köşesinde futbol konuşulan şehir Fenerbahçe’yi ağırlayacaksa eğer İstanbul’da, Bursa’da, Ankara’da, Almanya’da, Hollanda’da yaşayan insanlar işlerini güçlerini bırakıp memleketlerine gelir, şehrin havası değişir.

ORADA OLMANIN TAM ZAMANIDIR

Esnafı, çaycısı, simitçisi, yaşlısı, genci herkes bir şenlik havasına girer. Hiç gelmemiş biri için Trabzon’da olmanın tam zamanıdır. Şehrin kalbi yerinden çıkacak gibi atar. Hissedersin.

İşte öyle bir gündeyiz.

Şampiyonluk yolunda muhtemelen son düzlüğe birlikte girecek iki takım için de stresi oldukça fazla bir maç. Hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor camiaları büyük bir beklenti içerisinde.

Son dönemde Trabzon’da oynanan maçlara göre gerilim bir tık daha fazla ki bu durum genelde ev sahipliği durumundan bordo mavili tarafa yaramıyor.

Yeni Malatyaspor mücadelesinin ertelenmesiyle Trabzonspor maçsız geçen 7-8 günlük bir ara yaşadı. Bu durum her ne kadar avantaj olarak görülse de Hüseyin Çimşir açısından eksi yazar. Çünkü bana göre en ciddi sınavı öncesi kendi performansını 1 maç daha görmek isterdi.

FENERBAHÇE’DE DOPİNG ETKİSİ

Fenerbahçe tarafında ise müthiş bir özgüven yakalanmış durumda. Medipol Başakşehir’e karşı üst düzey oyunla alınan galibiyet takım içerisinde inanılmaz bir doping etkisi yarattı.

Oyun, kadro kalitesi, mental hazırlık, taktiksel çeşitlilik açısından ligin en kolektif iki takımının mücadelesinde bence seyir zevki de oldukça fazla olacaktır.

İlk yarı 1-1 biten Galatasaray maçına da ağır favori çıkan Trabzonspor son bölümde psikolojiyi iyi yönetemediği için 2 puanı hediye etmişti.

Çok benzer bir maç olacağını tahmin etmekle beraber hızlı oynamanın yolunu bulan tarafın ve psikolojiyi iyi yöneten hocanın kazanacağı görüşündeyim.

KANTARIN TOPUZUNU İYİ AYARLAMAK..

Trabzonspor seyircisi için hafta başından beri bir tarafta ısrarla gerginlik tırmandırılırken diğer taraftan sakin kalınması için adeta terapi yapılıyor. Kantarın topuzunu iyi ayarlamak Trabzon’un olası galibiyeti için son derece önemli.

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