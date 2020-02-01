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MAÇ SONUCU | Real Madrid Atletico Madrid 1-0 | Üç puanı Benzema getirdi
İspanya La Liga

MAÇ SONUCU | Real Madrid Atletico Madrid 1-0 | Üç puanı Benzema getirdi

Madrid derbisinde Real Madrid, sahasında konuk ettiği Atletico Madrid'i tek golle geçti.

1 Şubat 2020 20:05

İspanya La Liga’nın 22. haftasında Real Madrid, sahasında Atletico Madrid’i konuk etti. Ligde liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, 4 maçtır kazanamayan ezeli rakibi Atletico Madrid karşısında üç puanı golcüsü Karim Benzema ile aldı.

İki takımın da pozisyon bulmakta zorlandığı karşılaşmada toplam 11 şut çekilirken, izleyenler kısır bir futbol izlemek zorunda kaldı. İlk yarısı golsüz biten derbide tek gol, 56. dakikada Karim Benzema’dan geldi. Ferland Mendy’nin pasını iyi değerlendiren Benzema, takımını 1-0 öne geçiren golü ağlara bıraktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid, dünyanın en büyük rekabetlerinden biri olarak gösterilen Madrid derbisinden üç puanla ayrılan taraf oldu.

Bu galibiyetle puanını 49 yapan Real Madrid, zirvedeki yerini korumayı garantiledi. Atletico Madrid ise 36 puanla 5. sırada yer aldı.

Son güncelleme 20:05 | 1 Şubat 2020
Atletico Madrid ispanya madrid Real Madrid
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Fenerbahçe
19 11 37
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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