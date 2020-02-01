MAÇ SONUCU | Real Madrid Atletico Madrid 1-0 | Üç puanı Benzema getirdi

İspanya La Liga’nın 22. haftasında Real Madrid, sahasında Atletico Madrid’i konuk etti. Ligde liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, 4 maçtır kazanamayan ezeli rakibi Atletico Madrid karşısında üç puanı golcüsü Karim Benzema ile aldı.

İki takımın da pozisyon bulmakta zorlandığı karşılaşmada toplam 11 şut çekilirken, izleyenler kısır bir futbol izlemek zorunda kaldı. İlk yarısı golsüz biten derbide tek gol, 56. dakikada Karim Benzema’dan geldi. Ferland Mendy’nin pasını iyi değerlendiren Benzema, takımını 1-0 öne geçiren golü ağlara bıraktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid, dünyanın en büyük rekabetlerinden biri olarak gösterilen Madrid derbisinden üç puanla ayrılan taraf oldu.

Bu galibiyetle puanını 49 yapan Real Madrid, zirvedeki yerini korumayı garantiledi. Atletico Madrid ise 36 puanla 5. sırada yer aldı.