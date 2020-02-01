MAÇ SONUCU | Liverpool 4-0 Southampton

İngiltere’de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Liverpool, sahasında ağırladığı Southampton’ı 4-0 yenerek yürüyüşünü sürdürmeyi başardı.
Ligde sadece 1 maçta beraberlik yaşayan ve bütün maçlarını kazanan Liverpool, Southampton karşısında ilk yarısı 0-0 sona eren maçın 47. dakikasında Alex Oxlade-Chamberlain’in golüyle 1-0 öne geçti.
Kilidi açan ev sahibi Liverpool, 60’ta Jordan Henderson, 72. ve 90. dakikalarda Mohamed Salah’ın golleriyle sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı. Brezilyalı futbolcu Roberto Firmino ise maçta yaptığı 3 asistle galibiyette önemli rol oynadı.
Lider Liverpool bu galibiyetle puanını 73 yaparken, bir maçı eksik en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki farkı 22’ye çıkardı. Southampton ise 31 puanda kaldı.