MAÇ SONUCU | Leicester City 2-2 Chelsea

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün formasını giydiği Leicester City, sahasında konuk ettiği Chelsea ile 2-2 berabere kaldı.

Premier Lig’in 25. haftasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona ererken ilk gol 46. dakikada geldi. Konuk ekip Chelsea savunma oyuncusu Antonio Rudiger’in golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi Leicester City, 54. dakikada Harvey Barnes, 64. dakikada Ben Chilwell’in attığı gollerle 2-1’lik üstünlüğü sağladı ancak konuk ekip Chelsea’nin maçı bırakmaya niyeti yoktu.

İlk golde olduğu gibi 71. dakikada yine Mason Mount asist yaptı, Rudiger golü attı ve durum 2-2’ye geldi. Kalan dakikalarda iki takım da yakaladıkları fırsatları gole çeviremeyince mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından Leicester City 49, Chelsea ise 41 puana ulaştı. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ilk 11’de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.