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MAÇ SONUCU | Leicester City 2-2 Chelsea
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Leicester City 2-2 Chelsea

İngiltere Premier Lig 25. hafta mücadelesinde Chelsea ile Leicester City karşı karşıya geldi. King Power Stadı'nda oynanan maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

1 Şubat 2020 17:29

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün formasını giydiği Leicester City, sahasında konuk ettiği Chelsea ile 2-2 berabere kaldı.

Premier Lig’in 25. haftasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona ererken ilk gol 46. dakikada geldi. Konuk ekip Chelsea savunma oyuncusu Antonio Rudiger’in golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi Leicester City, 54. dakikada Harvey Barnes, 64. dakikada Ben Chilwell’in attığı gollerle 2-1’lik üstünlüğü sağladı ancak konuk ekip Chelsea’nin maçı bırakmaya niyeti yoktu.

İlk golde olduğu gibi 71. dakikada yine Mason Mount asist yaptı, Rudiger golü attı ve durum 2-2’ye geldi. Kalan dakikalarda iki takım da yakaladıkları fırsatları gole çeviremeyince mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından Leicester City 49, Chelsea ise 41 puana ulaştı. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ilk 11’de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.

Çağlar Söyüncü (solda), Leicester City [Reuters]

Son güncelleme 17:29 | 1 Şubat 2020
Çağlar Söyüncü chelsea Leicester City
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Fenerbahçe
19 11 37
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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