MAÇ SONUCU | Keçiörengücü Adana Demirspor 1-3 | Adana Demirspor son 10 dakikada galibiyete uzandı

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Keçiörengücü sahasında Adana Demirspor’a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmada goller ikinci yarıda gelirken, Adana Demirspor son 10 dakikada attığı iki golle üç puanı hanesine yazdırdı.

Zorlu deplasmandan kritik bir galibiyetle dönen Adana Demirspor, puanını 31 yaparak 4. sıraya yükseldi. 29 puanda kalan Keçiörengücü ise 5. sırada yer aldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Burak Şeker, Seyfettin Ünal, Ali Can Alp

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Devrim Taşkaya dk. 85), Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Soner Gönül, İshak Çakmak, Burak Aydın, Cem Ekinci, Madinda (Uğur Utlu dk. 76), Diabang, Bokila (Kone dk. 74)

Yedekler:Muhammed Birkan Tetik, Hüsamettin Tut, Cihan Can, Süleyman Olgun

Teknik Direktör:Serkan Özbalta

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Okan Alkan, Adil Demirbağ, Tayyib Talha Sanuç, Rassoul, Sinan Kurt, Carayol (Berk Yıldız dk. 46), Aosman, Erkan Zengin (Vedat Bora 90+3), Traore, Dibba (Mehmet Akyüz dk. 81)

Yedekler: Vedat Karakuş, Semih Güler, Mehmet Uslu, Tevfik Altındağ, Kosecki

Teknik Direktör: Uğur Tütüneker

Sarı Kart: Berk Yıldız, Aosman (Adana Demirspor), Burak Aydın (Keçiörengücü)

Goller: Aosman (dk. 51), Erkan Zengin (dk.79), Berk Yıldız (90+1) (Adana Demirspor),Erdi Dikmen (dk. 57) (Keçiörengücü)