MAÇ SONUCU | Boluspor 1-1 BB Erzurumspor | Erzurum’a çelme!

TFF 1´inci Lig´in 20´nci haftasında Boluspor sahasında BB Erzurmspor ile 1-1 berabere kaldı.

Düşme hattından kurtulmaya çalışan Boluspor, şampiyonluk yarışı veren rakibinden altığı beraberlikle puanını 15 yaptı ve 17. sırada kaldı. BB Erzurumspor ise puanını 35 yaparken, zirve mücadelesinde yarar aldı.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Ömer Tevfik Özkoç, Furkan Ürün

BOLUSPOR: Mosquera, Hayrullah Bilazer, Adilehou, İsmail Konuk, Emre Öztürk (Dk. 85 Seth), Cumali Bişi, Arif Morkaya, Gökhan Sazdağı, Emir Halilovic (Dk.67 Mustafa Eskihellaç), Mustafa Durak (Dk.70 Delarge), Kidric

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehic, Murat Uçar, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, Hamroun (Dk.77 Batuhan Artarslan), Scuk, İbrahim Akdağ, Obertan (Dk.46 Emrah Başsan), Sissoko (Dk.89 Hasan Ayaroğlu), Oltan Karakullukçu

GOLLER: Dk. 25 Mustafa Durak (Boluspor) – Dk.52 (P) İbrahim Akdağ (B.B Erzurumspor)

SARI KARTLAR: İsmail Konuk, Halilovic (Boluspor) – Oltan Karakullukçu (B.B. Erzurumspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

23′ Boluspor serbest vuruş kazandı. Mustafa Durak´ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Adilehou istediği vuruşu yapamayınca top yandan dışarı çıktı.

GOL! 25′ Boluspor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Mustafa Durak´ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Sehic´in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0.

39′ Gelişen Boluspor atağında Mustafa Durak’ın pasında ceza sahasına sokulan Kidric kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kidric’in vuruşunda top kaleci Sehic’de kaldı.

GOL! 42′ Konuk ekip penaltı kazandı. Atışı kullanan İbrahim Akdağ, meşin yuvarlak ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-1.

45+1′ Sol kanattan açılan ortaya Erzurumsporlu Scuk ön direkte kafayla vurdu. Kaleci Mosquera topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

69′ Gelişen Boluspor atağında Kidric’in pasında Mustafa Durak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Mustafa Durak’ın müsait pozisyonda yaptığı vuruşta top dışarı çıktı.

80′ Mustafa Eskihellaç’ı yaklaşık 30 metreden yaptığı sert vuruşu kaleci Sehic güçlükle kornere çeldi.