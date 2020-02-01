SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Uğurcan'ın gecesinde kazanan Fırtına!
MAÇ SONUCU | Beşiktaş Sompo Sigorta 74-68 Galatasaray Doğa Sigorta
Süper Ligi

MAÇ SONUCU | Beşiktaş Sompo Sigorta 74-68 Galatasaray Doğa Sigorta

Potada ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası derbiye sahne oldu. Beşiktaş Sompo Sigorta, konuğu Galatasaray Doğa Sigorta'yı 74-68'le mağlup etti.

1 Şubat 2020 23:29

ING Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta sahasında Galatasaray Doğa Sigorta’yı 74-68 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah beyazlılar, 9. galibiyetini alırken, Galatasaray Doğa Sigorta ise 6. kez parkeden mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 19 sayıyla Beşiktaş Sompo Sigorta’dan İsmet Akpınar oldu.

SALON: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

HAKEMLER: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Orhan Çağrı Hekimoğlu

BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Toddrick Lesean Gotcher 9, İsmet Akpınar 19, Samet Geyik 12, Birkan Batuk 10, Burak Can Yıldızlı 1, Ömer Utku Al 4, Oğuz Savaş 14, Nemanja Djurisic 5

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Tai Jack Webster 11, Aaron Malik Harrison 16, Alexander Antoine Poythress 8, Can Korkmaz 5, Zachary Auguste 14, Hasan Emir Gökalp, Ege Arar 6, Caner Erdeniz, Ayberk Olmaz, Hüseyin Göksenin Köksal 8

1. PERİYOT: 19-12

İLK YARI: 32-29

3. PERİYOT: 51-55

Son güncelleme 23:29 | 1 Şubat 2020
Beşiktaş Sompo Sigorta galatasaray doğa sigorta ING Basketbol Süper Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Fenerbahçe
20 11 37
5 Alanyaspor
19 10 35
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Trabzonspor
Bugün - 20:00
2
-
1
Fenerbahçe
Ankaragücü
Yarın - 13:30
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR