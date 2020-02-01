MAÇ SONUCU | Beşiktaş Sompo Sigorta 74-68 Galatasaray Doğa Sigorta

ING Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta sahasında Galatasaray Doğa Sigorta’yı 74-68 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah beyazlılar, 9. galibiyetini alırken, Galatasaray Doğa Sigorta ise 6. kez parkeden mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 19 sayıyla Beşiktaş Sompo Sigorta’dan İsmet Akpınar oldu.

SALON: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

HAKEMLER: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Orhan Çağrı Hekimoğlu

BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Toddrick Lesean Gotcher 9, İsmet Akpınar 19, Samet Geyik 12, Birkan Batuk 10, Burak Can Yıldızlı 1, Ömer Utku Al 4, Oğuz Savaş 14, Nemanja Djurisic 5

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Tai Jack Webster 11, Aaron Malik Harrison 16, Alexander Antoine Poythress 8, Can Korkmaz 5, Zachary Auguste 14, Hasan Emir Gökalp, Ege Arar 6, Caner Erdeniz, Ayberk Olmaz, Hüseyin Göksenin Köksal 8

1. PERİYOT: 19-12

İLK YARI: 32-29

3. PERİYOT: 51-55