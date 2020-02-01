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Liverpool Southampton maçı canlı izleme detayları… Liverpool Southamton maçı hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig

Liverpool Southampton maçı canlı izleme detayları… Liverpool Southamton maçı hangi kanalda?

Premier Lig'in tozunu attıran Liverpool yoluna namağlup devam ediyor. Liderin maçını kaçırmak istemeyen taraftarlar Liverpool Southampton maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak sorusuna cevap arıyor. İşte İngiltere Premier Lig 25. Hafta maçları kapsamında oynanacak olan Liverpool Southampton maçı hakkında detaylar...

1 Şubat 2020 17:34

Premier Lig’de bugün Liverpool Southampton maçı heyecan yaratacak. Liverpool şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken şu ana kadar mağlubiyeti bulunmuyor. Bu akşam kazanmak isteyen Liverpool şampiyonluğa daha da yaklaşmak istiyor. Peki maç hangi kanaldan canlı izlenecek?

LİVERPOOL SOUTHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool – Southampton maçını hangi kanal yayınlayacak sorusunun cevabı belli oldu. Saat 18:00’de başlayacak olan maçı S Sport canlı olarak yayınlayacak. Aşağıdaki link üzerinden ücretli üyelik işlemlerini gerçekleştirerek maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.

LİVERPOOL SOUTHAMPTON MAÇI CANLI İZLE

Son güncelleme 17:34 | 1 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Fenerbahçe
19 11 37
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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