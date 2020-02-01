Leicester Chelsea canlı izle! Leicester Chelsea maçı hangi kanalda?

Premier Lig’de haftanın kritik mücadelerinde biri Leicester Chelsea arasında oynanacak. Bu sezon Liverpool’un gölgesinde kalan iki ekip üst sıralardan uzaklaşmamak için sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Leicester’ın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Çağlar Söyüncü ilk 11’de maça başlıyor. İşte Leicester Chelsea maçı detayları…

LEİCESTER CİTY CHELSEA CANLI İZLE

LEİCESTER CHELSEA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Leicester City’nin sahasında Chelsea’yi konuk edeceği maç bugün TSİ 15.30’da başlayacak. Karşılaşma S Sport’tan canlı olarak yayınlanacak..