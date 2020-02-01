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Leicester Chelsea canlı izle! Leicester Chelsea maçı hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig

Leicester Chelsea canlı izle! Leicester Chelsea maçı hangi kanalda?

Leicester Chelsea maçı ile Premier Lig'de 25. hafta heyecanı sürüyor. Temsilcimiz Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester, bir sıra altında yer alan Chelsea'yi ağırlıyor. Leicester Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta merak eden futbol severler için haberimizin içerisinde S Sport canlı yayın bağlantısı yer alıyor...

1 Şubat 2020 15:11

Premier Lig’de haftanın kritik mücadelerinde biri Leicester Chelsea arasında oynanacak. Bu sezon Liverpool’un gölgesinde kalan iki ekip üst sıralardan uzaklaşmamak için sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Leicester’ın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Çağlar Söyüncü ilk 11’de maça başlıyor. İşte Leicester Chelsea maçı detayları…

LEİCESTER CİTY CHELSEA CANLI İZLE

LEİCESTER CHELSEA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Leicester City’nin sahasında Chelsea’yi konuk edeceği maç bugün TSİ 15.30’da başlayacak. Karşılaşma S Sport’tan canlı olarak yayınlanacak..

Son güncelleme 15:11 | 1 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Fenerbahçe
19 11 37
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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