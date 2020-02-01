Kylian Mbappe krizi!

Fransa Ligue 1’in 22. haftasında Paris Saint Germain, sahasında konuk ettiği Montpellier’i 5-0 mağlup etti. 17. dakikada Dimitry Bertaud, 88. dakikada Joris Cotard’ın kırmızı kart gördüğü ve Montpellier’in 9 kişi tamamladığı maçta Paris Saint Germain’in gollerini 8. dakikada Pablo Sarabia, 41. dakikada Angel Di Maria, 44. dakikada Daniel Congre (Kendi kalesine), 57. dakikada Kylian Mbappe ve 65. dakikada Layvin Kurzawa kaydetti. Ancak maçta Paris Saint Germain’in farklı galibiyeti kadar Kylian Mbappe ile Thomas Tuchel arasındaki tartışma damga vurdu.

Paris Saint Germain’in 5-0 önde olduğu 69. dakikada Thomas Tuchel, dördüncü hakeme değişiklik talimatı verdi. Mauro Icardi, oyuna girmek için saha kenarına geldiğinde dördüncü hakem, oyundan çıkacak oyuncu olarak 7 numarayı gösterdi. Kenarda numarasını gören Kylian Mbappe, kısa bir şaşkınlık yaşadıktan sonra saha kenarına geldi. Sinirlerine hakim olamayan Kylian Mbappe’yi sakinleştirmeye çalışan Thomas Tuchel, 21 yaşındaki futbolcuya neden böyle bir tercihte bulunduğunu anlatmak istedi.

Ancak hocasını dinlemeye niyetli görünmeyen Kylian Mbappe, yedek kulübesine gitmek istediğini gösteren hareketlerde bulundu. Thomas Tuchel’den kurtulmaya çalışan Kylian Mbappe, hocasının ısrarlı konuşmasından kurtularak yedek kulübesine yöneldi. Oldukça sinirli görünen Kylian Mbappe, sert bir şekilde yerine otururken, maç sonuna asık suratlı bir şekilde maçı izledi.