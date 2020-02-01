Hüseyin Çimşir’den Ersun Yanal’a cevap

Süper Lig´in 20´nci haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe´yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor´da teknik direktör Hüseyin Çimşir, kazanmaları gereken bir maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını, hayallerinin hak ederek kupaları mavi gökyüzüne kaldırmak olduğunu söyledi.

Maça şok bir golle başladıklarını belirten Hüseyin Çimşir, “Bütün oyuncu arkadaşlarıma özellikle maçın başından sonuna kadar mücadelelerinden, ortaya koydukları istek ve arzudan dolayı hepsini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Maça şok bir golle başladık. Planladığımız, beklediğimiz bir şey değildi. Ondan sonrasıyla alakalı oyuncularımız maçı bırakmadı. Sonrasında öne geçtik. Dönem dönem iyi oynadığımız, dönem dönem topu rakibe verdiğimiz anlar oldu. Pozisyona girdik, pozisyon da verdik. Genel itibarıyla bakıldığı zaman kazandığımız için mutluyuz” dedi.

“BİZ DE HAKEMDEN MEMNUN DEĞİLİZ”

Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın “Son sözü Fenerbahçe söyleyecek” şeklindeki söylemleri ve hakem yönetimden memnun olmadığına ilişkin sözleriyle ilgili yorumlarının sorulması üzerine şunları dedi:

“Biz de hakemden çok memnun değiliz. 1-0’ken verilmeyen penaltı var. tüm takdir hakkını Fenerbahçe’den yana kullandı. Kartlar, faullerde adil bir yönetim gösterdiğini düşünmüyorum. Lig uzun bir yarış, bizim 15 haftamız, rakiplerin 14 kaldı. Hep söylüyorum, buraya başladıktan sonra bizim, benim ve camianın hayali var. Bizim hayalimiz hak ederek kupaları mavi gökyüzüne kaldırmak. İnşallah 15 adımımız kaldı. Hep beraber camia kenetlenerek istediğimiz, hayal ettiğimiz yerde ligi bitiririz.”

“STURRIDGE EN KISA SÜREDE TOPARLAR”

Hüseyin Çimşir, Sturridge’nin sakatlığının olup olmamasına ilişkin ise şunları söyledi: “Bir problemi yoktu. En son Antalya’daki devre arasındaki hazırlık müsabakasında sakatlanmıştı. Uzun dönem takımdan ayrı kaldı. Salı günü takıma, antrenmanlara katıldı. Maçın gidişatı ile alakalı özellikle öndeyken topun bizde kalmasıyla alakalı hamle yaptık. Fiziksel eksiklikleri olabilir ama en kısa sürede toparlar, bize katkı sağlar. Sakatlığı yok.” (DHA)