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Güncel puan durumu… Tamamlanan maçların ardından Süper Lig’de 20. haftanın puan durumu
Süper Lig

Güncel puan durumu… Tamamlanan maçların ardından Süper Lig’de 20. haftanın puan durumu

Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmaları dün oynanan Başakşehir Gençlerbirliği maçıyla başladı ve bugün oynanan Trabzonspor Fenerbahçe maçıyla zirveye çıktı. Zirvenin üst sıraları alınan sonuçlarla beraber iyice kızıştı. İşte 20. haftada tamamlanan maçlara göre puan durumu...

1 Şubat 2020 22:42

Süper Lig’de üst sıralarda birbirine yakın puanda birçok takım bulunuyor. Sezonun flaş takımı Sivasspor liderliğini sürdürürken Başakşehir, Trabzonspor, Fenerbahçe, Alanyaspor, Galatasaray ve Beşiktaş zirveyi kovalıyor. İşte 20. haftada tamamlanan maçların ardından güncel puan durumu…

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

BU HAFTA KALAN MAÇLAR

2 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)

Son güncelleme 22:42 | 1 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Fenerbahçe
20 11 37
5 Alanyaspor
19 10 35
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Trabzonspor
Bugün - 20:00
2
-
1
Fenerbahçe
Ankaragücü
Yarın - 13:30
-
Kasimpasa S.K.
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