Güncel puan durumu… Tamamlanan maçların ardından Süper Lig’de 20. haftanın puan durumu

Süper Lig’de üst sıralarda birbirine yakın puanda birçok takım bulunuyor. Sezonun flaş takımı Sivasspor liderliğini sürdürürken Başakşehir, Trabzonspor, Fenerbahçe, Alanyaspor, Galatasaray ve Beşiktaş zirveyi kovalıyor. İşte 20. haftada tamamlanan maçların ardından güncel puan durumu…
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
BU HAFTA KALAN MAÇLAR
2 Şubat Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)
16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)
3 Şubat Pazartesi:
20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)