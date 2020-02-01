Gümüşhanespor’da Fatih Akyel’in görevine son verildi! Başkan Cengiz Fırat’tan flaş iddia: ‘Akyel, sahte kombine bastırdı’

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Gümüşhanespor’da Teknik Direktör Fatih Akyel'in görevine son verildi. Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Cengiz Fırat yaptığı yazılı açıklamada, Teknik Direktör Fatih Akyel'in görevine son verildiğini aktararak flaş iddialarda bulundu.

“Transfer dönemi boyunca kulübümüze, şehrimize ve milletimize yakışmayan tutumları sebebiyle Fatih Akyel ile yolları ayırdık” sözleriyle açıklamaya başlayan Fırat, “Birçok futbolcuyu arayarak muvafakatname vermemeleri yönünde telkinde bulunmak hem de mevcut hocaya yakışır mı? Bunun takdirini değerli Gümüşhane halkına bırakıyorum. Bu kişinin, haberim olmadan sahte kombine bilet bastırıp, insanlara sattığını da öğrendim. Bin civarında satılan biletin parası da ortada yok. Bu zihniyette olan bir kişiyle çalışmamız mümkün değildir” dedi.

Başkan Cengiz Fırat, Başkanvekili Musa Ertekin hakkında da iddialarda bulundu: “Ancak işin en acı tarafı, bu olumsuz tavrını sergileyen, arkamızdan kuyumuzu kazan ve bir şehrin hayalleri ile oynayan bu insana Başkanvekili sıfatı verdiğimiz Musa Ertekin’in en büyük desteği vermesi oldu. Kendisinin de istifasını talep ettik. Ertekin dün itibariyle kulübümüzün hesabına gelen 200 bin TL'ye resmen el koydu. Bu para ile SGK borcu yatırılacaktı. Üzeri de tamamlanıp Maliye borcu yapılandırılacaktı.”

‘Ertekin kulübümüzü sabote etmiştir!’

“Hem Maliye'den hem SGK'dan ödeme talimatlarını almamıza rağmen dün akşama kadar Musa Ertekin, hiçbir yöneticimizin telefonuna bakmadı ve transferin açılmasına engel oldu. Halbuki, geçmişten bugüne kadar borçlu olduğumuz tüm futbolculara ödemeleri yapılarak muvafakatnameleri alındı. Ayrıca transfer açıldığı andan itibaren sözleşme imzalayacağımız futbolcuların vekaletleri dahi alınmıştı. Musa Ertekin resmen kulübümüzü sabote etmiştir. Tüm taraftarlarımız ve değerli Gümüşhane kamuoyunun bunu bilmesini isterim.”

‘Suç duyurusunda bulunacağız!’

“Sahte bilet paraları, 200 bin TL ve daha önce yine kulübümüz adına yatan 250 bin TL için Pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağız. Pendik maçından sonra süreçle ilgili detaylı bir açıklama yapacağız. Transferi açamadık diye hiç kimse pes ettiğimiz düşünmesin, ilk günkü inancımızı koruyoruz. Mevcut oyuncularımızla bu zorlu süreçten alnımızın akıyla çıkacağımıza ve ligde kalacağımıza da inanıyorum. Taraftarımızın ve şehrimizin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğunu söylemek isterim.” (DHA, İHA)