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Göztepeli Muritala, Westerlo’ya kiralandı
Süper Lig

Göztepeli Muritala, Westerlo’ya kiralandı

Göztepe, 19 yaşındaki alt yapı oyuncusu Muritala'nın Belçika 2. Lig ekibi Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı.

1 Şubat 2020 18:19

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 19 yaşındaki Nijeryalı santrfor oyuncusu Yunusa Owolabi Muritala’yı Belçika’nın 2. lig takımlarından Westerlo’ya kiraladı. Transfer hakkında kulüpten yapılan açıklamada, Muritala’nın geri alma hakkı ve bir sonraki satıştan pay alma hakkıyla Westerlo takımına transfer olduğu bildirildi.

1.92 boyundaki santrfor, Göztepe U21 takımı formasıyla toplamda çıktığı 19 maçta 13 kez gol sevinci yaşamıştı. İki ayağını da kullanabilen Muritala, 2018 yılında Göztepe’ye transfer olmuştu.

Westerlo’da tanıdık isimler!

Bir dönem Fenerbahçe’de de görev yapan sportif direktör Hasan Çetinkaya’nın transfer harekatını yönettiği Westerlo, sezon başında Fenerbahçe’den Berke Özer’i ve Galatasaray’dan Recep Gül’ü, geçtiğimiz günlerde ise Fenerbahçe’den Barış Alıcı’yı kiralamıştı.

Son güncelleme 18:19 | 1 Şubat 2020
göztepe süper lig westerlo Yunusa Owolabi Muritala
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OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Fenerbahçe
19 11 37
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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