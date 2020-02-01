Flamengo’dan Arda Turan açıklaması: ‘Hiçbir girişimimiz olmadı’

Medipol Başakşehir ile sözleşmesi feshedildikten sonra boşta kalan Arda Turan’ın, Brezilya ekiplerinden Flamengo ile anlaştığı iddialarına kulübün Başkan Yardımcısı Marcos Braz’dan cevap geldi.

Daily Extra’ya konuşan Braz, “Gabigol’ün bonservisini almak için Avrupa’ya gittik. Arda Turan ile ilgili hiçbir girişimimiz olmadı” ifadelerini kullanarak iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Arda Turan’ın Atletico Madrid’den takım arkadaşı Filipe Luis’in transfer için devreye girdiği ve anlaşmada etkin rol oynadığı iddia edilmişti. Ligin ilk yarısında Başakşehir formasıyla 12 maça çıkan Arda Turan, skor katkısında bulunamadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan’ın takıma geri alınabileceğini söylemiş ancak sarı kırmızılı ekibin Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetiminden bu transfere onay çıkmamıştı.

Arda Turan`dan Galatasaray açıklaması: `Başkan ve Yönetim Kurulu`nun kararına saygı duyuyorum` Bir süredir Galatasaray`a geri dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Arda Turan, Başkan Mustafa Cengiz`in transferi veto etmesinin ardından bir paylaşım yaptı. İlgili Haberi Oku