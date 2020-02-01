Gustavo iki kart gördü, ceza Kupa’da!

Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo’dan ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla uzatma anlarında oyun dışında kaldı.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan tecrübeli futbolcu, Trabzonspor karşılaşmasının 72. dakikasında Jose Sosa’ya yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Bordo mavili ekibin hızlı atağını kesmek için orta sahada rakibini yere indiren Gustavo, gördüğü sarı kartla gelecek hafta oynanacak Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Maçın uzatma dakikalarında hakeme sert bir tepki gösteren ve ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Gustavo oyun dışında kalırken, cezasını hafta içinde oynanacak Kırklarelispor maçında çekecek ve Alanyaspor maçında sahada olabilecek.

Rıdvan Dilmen: `Skoru değiştirecek ciddi hata yaptı` NTV`de Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendiren Rıdvan Dilmen, Trabzon`un bulduğu ikinci golden önce verilen korner kararının yanlış olduğunu söyledi. İlgili Haberi Oku