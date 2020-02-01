SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Uğurcan'ın gecesinde kazanan Fırtına!
Gustavo iki kart gördü, ceza Kupa’da!
Süper Lig

Gustavo iki kart gördü, ceza Kupa’da!

Trabzonspor deplasmanında sarı kart gören Luiz Gustavo, ligde gelecek hafta oynayacakları Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcu 90+7'de ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalınca cezasını kupada hafta içi oynayacakları Kırklarelispor maçında çekecek ve Alanyaspor maçında sahada olabilecek.

1 Şubat 2020 21:40

Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo’dan ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla uzatma anlarında oyun dışında kaldı.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan tecrübeli futbolcu, Trabzonspor karşılaşmasının 72. dakikasında Jose Sosa’ya yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Bordo mavili ekibin hızlı atağını kesmek için orta sahada rakibini yere indiren Gustavo, gördüğü sarı kartla gelecek hafta oynanacak Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Maçın uzatma dakikalarında hakeme sert bir tepki gösteren ve ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Gustavo oyun dışında kalırken, cezasını hafta içinde oynanacak Kırklarelispor maçında çekecek ve Alanyaspor maçında sahada olabilecek.

01 Şubat 2020 Rıdvan Dilmen: `Skoru değiştirecek ciddi hata yaptı` NTV`de Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendiren Rıdvan Dilmen, Trabzon`un bulduğu ikinci golden önce verilen korner kararının yanlış olduğunu söyledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:59 | 1 Şubat 2020
alanyaspor Fenerbahçe Luiz Gustavo trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Fenerbahçe
20 11 37
5 Alanyaspor
19 10 35
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Trabzonspor
Bugün - 20:00
2
-
1
Fenerbahçe
Ankaragücü
Yarın - 13:30
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR