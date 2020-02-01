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Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy’dan Ahmet Ağaoğlu’na yanıt: ‘Rüzgarı arkasına alanlar…’

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Trabzonspor'a 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Hakemin kararlarını eleştiren Özsoy, her şeye rağmen şampiyon olacaklarını dile getirid.

1 Şubat 2020 23:33

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Trabzonspor karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

2-1’lik yenilgiye rağmen oynadıkları futboldan memnun olduklarını belirten Özsoy, hakem Ali Palabıyık’ın yönetimi hkakında “Geceye yakışmayanlardan bir tanesi de hakemin kendisiydi” dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun açıklamalarına yanıt veren Özsoy, her şeye rağmen şampiyon olacaklarını söyledi.

İşte Özsoy’un maç sonu açıklamaları:

“Bugün mağlup olduk. Bu kadar iyi oynayıp yenilmek hakikaten bizi üzüyor. Uzun süredir deplasmanda görmediğimiz, istatistiklerin lehimize olan, her tarafın alt üst olduğu ortamda kaybetmek bizi üzdü. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz ama iyi oyundan dolayı sevinçliyiz.”

“İSTANBUL EMNİYETİ’Nİ MUMLA ARADIK”

“Girişteki tatsızlıklar hakikaten üzücüydü. Abartıldığı kadar bir şey olmadı. İstanbul Emniyeti’ni gönülden tebrik ediyorum. Mumla arar haldeydik. Burada daha önceden hazırlanmış, taraftara çanak tutuldu. Orada bir yetersizlik vardı.”

01 Şubat 2020 Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Verilmesi gereken bir ders vardı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada oynadıkları futbolla hakemi de yendiklerini söyledi. Ahmet Ağaoğlu, taraftarların tahrik edilmeye çalışıldığını belirtirken Verilmesi gereken bir ders vardı. O dersi futbol oynayarak verdiğimizi düşünüyorum ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

“RÜZGARI ARKASINA ALANLAR…”

“Hakeme rağmen kazanamadık. Biz çok iyi oynadığımız halde kazanamadık. Rakip takımın başkanı hakeme rağmen kazandık demiş. Rüzgarı arkasına alanlar çok rahat konuşurlar. Vedat Muriqi’nin attığı golde faul diye çaldı. İnanılır gibi değil. Böyle bariz hatalara rağmen kazanabilirdik. Bütün dedikoduları ispatlarcasına, onaylarcasına bir yönetim oldu. Geceye yakışmayanlardan bir tanesi de hakemin kendisiydi.”

“BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ”

“Biz şampiyon olacağız. Güçlüyüz, birlik içerisindeyiz. Takım daha da motive oldu. Bize transfer yaptırılmayacağını söylüyorduk. İsyanımızın ne kadar haklı olduğunu gördük. Ama biz şampiyon olacağız.”

01 Şubat 2020 Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: `Birilerinin isteği olmayacak...` Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-1 kaybettikleri Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunurken nizami bir gollerinin verilmediğini dile getirdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:26 | 2 Şubat 2020
Ahmet Ağaoğlu Fenerbahçe Semih Özsoy trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Fenerbahçe
20 11 37
5 Alanyaspor
19 10 35
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