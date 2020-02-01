Ersun Yanal: Savaşa gitmiyoruz!

İki farklı dönemde çalıştırdığı Trabzonspor'a 839 gün sonra rakip çıkacak olan Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyuncularına kritik uyarılarda bulundu. “İlk defa oynanmayan ve yıllardır da oynanacak olan bir maç” diye sözlerine başlayan tecrübeli teknik adam, stressiz ve sakin kalmaları gerektiğine vurgu yaptı.

Yanal, “Savaşa gitmiyoruz. Bu bir futbol müsabakası. Ülkemizin kötü günler geçirdiği bu dönemde gerginlikten uzak durmalıyız. Biz Fenerbahçe'yiz. Sahada futbolumuzu oynayıp 3 puanı kaparak efendi efendi geri döneceğiz. Başakşehir maçı gibi stresten uzak kalın” dedi.

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