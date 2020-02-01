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Ersun Yanal: Savaşa gitmiyoruz!
Süper Lig

Ersun Yanal: Savaşa gitmiyoruz!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal daha önceki yıllarda oldukça gergin geçen Trabzonspor deplasmanı öncesinde tarihi mesajlar verdi.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 1 Şubat 2020 10:23

İki farklı dönemde çalıştırdığı Trabzonspor'a 839 gün sonra rakip çıkacak olan Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyuncularına kritik uyarılarda bulundu. “İlk defa oynanmayan ve yıllardır da oynanacak olan bir maç” diye sözlerine başlayan tecrübeli teknik adam, stressiz ve sakin kalmaları gerektiğine vurgu yaptı.

Yanal, “Savaşa gitmiyoruz. Bu bir futbol müsabakası. Ülkemizin kötü günler geçirdiği bu dönemde gerginlikten uzak durmalıyız. Biz Fenerbahçe'yiz. Sahada futbolumuzu oynayıp 3 puanı kaparak efendi efendi geri döneceğiz. Başakşehir maçı gibi stresten uzak kalın” dedi.

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Son güncelleme 10:23 | 1 Şubat 2020
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19 12 41
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19 11 37
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18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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