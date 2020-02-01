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Enes Ünal attı, Real Valladolid nefes aldı!
İspanya La Liga

Enes Ünal attı, Real Valladolid nefes aldı!

İspanya La Liga'nın 22'nci haftasında Valladolid, deplasmanda Mallorca'yı milli futbolcu Enes Ünal'ın 56'ncı dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Valladolid ligdeki 5'inci galibiyetini elde ederek puanını 25'e yükseltti. Ev sahibi ekip ise 14'üncü yenilgisini yaşadı ve 18 puanda kaldı.

1 Şubat 2020 22:54

Iberostar Stadyumu’nda oynanan mücadelede milli futbolcu Enes Ünal karşılaşmaya ilk 11’de başladı.

22 yaşındaki milli oyuncu müsabakanın 56’ncı dakikada ağları havalandırarak takımının galibiyet golünü attı. Enes Ünal, karşılaşmanın 90’ıncı dakikasında yerini Federico San Emeterio’ya bıraktı.

Enes Ünal, Mallorca’ya karşı attığı golle bu sezon Valladolid forması ile 5’inci golünü atmış oldu.

Milli futbolcu takımı ile bu sezon çıktığı 20 maçta, 2’si La Liga ve 3’ü İspanya Kral Kupası olmak üzere toplam 5’inci golünü kaydetti.

Son güncelleme 22:57 | 1 Şubat 2020
enes ünal Real Valladolid
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Fenerbahçe
20 11 37
5 Alanyaspor
19 10 35
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