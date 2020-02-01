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Cem İlkel, Fransa’da yarı finalde
Tenis

Cem İlkel, Fransa’da yarı finalde

Çek rakibi Vit Kopriva’yı saf dışı bırakan Cem İlkel, Fransa’daki ATP Challenger Turnuvası'nda yarı finale yükseldi.

1 Şubat 2020 10:49

2020’ye ATP ana tablo galibiyetiyle başlayan ve son zamanlarda yükselen bir performans grafiği çizen 24 yaşındaki milli tenisçi Cem İlkel, Fransa'nın Ouimper şehrindeki 46 bin Dolar ödüllü Open Quimper Bratagne Occidentale ATP Challenger Turnuvası’nda adını son dörde yazdırdı. Sırasıyla Norveçli, Sırp ve Fransız rakiplerini eleyerek geldiği çeyrek finalde, Çek Vit Kopriva ile yüzleşen İlkel, 2 saat 4 dakika süren üç set sonunda galibiyete uzandı. Yedi kez servis kırdığı ve on dört ace kaydettiği maçta Kopriva’yı 6-2, 6-7, 6-1'le geçen İlkel, yarı finalde 3 numaralı seribaşı Slovak Lukas Lacko ile eşleşti. İki sporcu daha önce iki kez karşılaşmış 2016 İzmir Challenger’da Cem İlkel rakibini 6-2, 6-3 yenerek yarı finale yükselmiş, 2019 Gwangju Challenger’da ise ilk seti 6-2 Cem önde bitirmiş, ikinci sette 4-0 Lacko öndeyken İlkel sakatlığı dolayısıyla maçı bırakmıştı.

Son güncelleme 10:49 | 1 Şubat 2020
Cem İlkel Open Quimper Bratagne Occidentale ATP Challenger Turnuvası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Fenerbahçe
19 11 37
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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