Çaykur Rizespor Beşiktaş | CANLI YAYIN

Süper Lig’in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Maçın başlama saati 17.00… Ligde oynadığı 5 maç sadece 3 puan toplayan Beşiktaş, yeni teknik direktör Sergen Yalçın ile çıkışa geçmeyi hedefliyor. 30 puanla 7. sırada bulunan siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Lens ile Dorukhan ve kart cezalısı olan Necip Uysal kadroda yer almıyor. Çaykur Rizespor son 4 haftada 7 puan toplayarak 24 puanla 11. sırada bulunuyor.

KADROLAR

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Diomande, Abdullah, Umar Aminu, Oğulcan, Boldrin, Skoda

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Burak

RİZESPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

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