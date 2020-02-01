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Çaykur Rizespor Beşiktaş | CANLI YAYIN
Süper Lig

Çaykur Rizespor Beşiktaş | CANLI YAYIN

Teknik direktör Sergen Yalçın ile ilk maçına Çaykur Rizespor karşısında çıkacak olan Beşiktaş'ta hedef temiz bir sayfa açmak... Ligde oynadığı 9 deplasman maçında 10 toplayabilen siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyor. Rizespor Beşiktaş maçı detayları canlı yayın anlatımı ile SKOR'da! Ayrıca Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı için beIN Sports canlı izle bağlantısı da haberimizin içerisinde yer alıyor...

1 Şubat 2020 15:29

Süper Lig’in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Maçın başlama saati 17.00… Ligde oynadığı 5 maç sadece 3 puan toplayan Beşiktaş, yeni teknik direktör Sergen Yalçın ile çıkışa geçmeyi hedefliyor. 30 puanla 7. sırada bulunan siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Lens ile Dorukhan ve kart cezalısı olan Necip Uysal kadroda yer almıyor. Çaykur Rizespor son 4 haftada 7 puan toplayarak 24 puanla 11. sırada bulunuyor.

KADROLAR

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Diomande, Abdullah, Umar Aminu, Oğulcan, Boldrin, Skoda

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Burak

RİZESPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

(Mücadeleyi izleyebilmek için beIN Sports üyeliği gerektirmektedir.)

Son güncelleme 16:46 | 1 Şubat 2020
beşiktaş Çaykur Rizespor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Fenerbahçe
19 11 37
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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