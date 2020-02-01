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Son Dakika: Kritik galibiyet! Sergen Yalçın'dan ilk maçta üç puan
Çaykur Rizespor Beşiktaş maç özeti: Sergen Yalçın galibiyetle başladı…
Süper Lig

Çaykur Rizespor Beşiktaş maç özeti: Sergen Yalçın galibiyetle başladı…

Beşiktaş yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın yönetiminde ilk maçına çıktı. Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyetiyle tamamlandı. Çaykur Rizespor maçının özeti ve detayları haberimizde...

1 Şubat 2020 19:13

Beşiktaş yeni teknik direktörüyle kazandı maç özeti merak edilmeye başlandı. Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın takımın başında çıktığı ilk maçta, son dakikaları nefes kesen mücadelede Çaykur Rizespor’u deplasmanda mağlup etti. İşte maçın özeti ve ayrıntılar…

Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti. Sergen Yalçın, ilk maçında üç puanla tanışırken, Beşiktaş’ın ligde süren iki haftalık galibiyet hasreti sona erdi.

ÇAYKUR RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE

TAKTİKSEL DEĞİŞİKLİK DİKKAT ÇEKTİ

Beşiktaş’ın başındaki ilk maçında Sergen Yalçın’ın taktiksel değişikliğe gittiği gözlendi. Beşiktaş, Abdullah Avcı’ya göre daha hızlı hücum hattına çıkmaya çalışırken, ön alanda yaptığı presle de dikkat çekti.

Son güncelleme 19:13 | 1 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Fenerbahçe
19 11 37
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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