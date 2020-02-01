Beşiktaş’ta Sergen Yalçın faktörü! Aynı kadro, farklı taktik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekipteki ilk maçında Rizespor deplasmanında boy gösteriyor. 47 yaşındaki teknik adam, Abdullah Avcı’nın tercih ettiği ilk 11’i Rizespor karşısında kullanan Yalçın, taktiğini ise farklı şekilde belirledi. Kalede Karius’u oynatan Yalçın, Gökhan Gönül, Ruiz, Vida, Caner dörtlüsünü savunmada kullandı.
MAÇ BAŞLANGIÇ FORMASYONU
Abdullah Avcı gibi, Elneny, Atiba, Diaby, Ljajic ve N’Koudou’lu orta sahayla mücadele eden Yalçın, buna karşın Atiba’yı Elneny ile ön liberoda değil, Ljajic’le birlikte orta sahada oynattı. Yalçın’ın forvet tercihi ise Burak Yılmaz oldu. Avcı döneminde 4-2-3-1 sistemiyle oynayan Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın ilk maçı olan Rizespor deplasmanında 4-1-4-1 sistemiyle sahaya çıkıyor.