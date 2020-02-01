Beşiktaş’ta Sergen Yalçın faktörü! Aynı kadro, farklı taktik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekipteki ilk maçında Rizespor deplasmanında boy gösteriyor. 47 yaşındaki teknik adam, Abdullah Avcı’nın tercih ettiği ilk 11’i Rizespor karşısında kullanan Yalçın, taktiğini ise farklı şekilde belirledi. Kalede Karius’u oynatan Yalçın, Gökhan Gönül, Ruiz, Vida, Caner dörtlüsünü savunmada kullandı.

MAÇ BAŞLANGIÇ FORMASYONU

Çaykur Rizespor Beşiktaş | CANLI YAYIN Teknik direktör Sergen Yalçın ile ilk maçına Çaykur Rizespor karşısında çıkacak olan Beşiktaş`ta hedef temiz bir sayfa açmak... Ligde oynadığı 9 deplasman maçında 10 toplayabilen siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyor. Rizespor Beşiktaş maçı detayları canlı yayın anlatımı ile SKOR`da! Ayrıca Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı için beIN Sports canlı izle bağlantısı da haberimizin içerisinde yer alıyor... İlgili Haberi Oku

Abdullah Avcı gibi, Elneny, Atiba, Diaby, Ljajic ve N’Koudou’lu orta sahayla mücadele eden Yalçın, buna karşın Atiba’yı Elneny ile ön liberoda değil, Ljajic’le birlikte orta sahada oynattı. Yalçın’ın forvet tercihi ise Burak Yılmaz oldu. Avcı döneminde 4-2-3-1 sistemiyle oynayan Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın ilk maçı olan Rizespor deplasmanında 4-1-4-1 sistemiyle sahaya çıkıyor.