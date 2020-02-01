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Avustralya Açık’ta şampiyon Sofia Kenin
Tenis

Avustralya Açık’ta şampiyon Sofia Kenin

Avustralya Açık'ta tek kadınlarda şampiyon Sofia Kenin oldu. Kenin, Avustralya Açık'ın son 20 senedeki en genç şampiyonu oldu.

1 Şubat 2020 13:59

Sezonun ilk Grand Slam’i Avustralya Açık’ta tek kadınlarda şampiyon 14 numaralı seribaşı Sofia Kenin oldu. Çeyrek finalde Ons Jebbur’u ve yarı finalde klasman lideri Ashleigh Barty’yi mağlup eden Amerikalı Kenin, finalde İspanyol rakibi Garbine Muguruza’yı 4-6, 6-2 ve 6-2’lik üç setle mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

21 yaşındaki Kenin, kariyerindeki ilk Grand Slam finalinde ilk şampiyonluğuna ulaştı. 2008’de Avustalya Açık’ta zafere ulaşan Maria Sharapova da 21 yaşında bunu başarmıştı. Kenin gün farkıyla Rus raketin önüne geçerken son 20 senedeki en genç Avustralya Açık şampiyonu oldu.

Kenin günler önce 7 yaşındaki bir röportajını paylaşmış ve orada dönemin önemli oyuncularından Andy Roddick’i nasıl yeneceğini anlatmıştı:

Muguruza ise zafere ulaşıp 3 farklı kort tipinde (sert, toprak, çim) şampiyonluğa ulaşan tarihteki sadece 6. oyuncu olma şansını kaçırdı. İspanyol oyuncu 2016’da Roland Garros’u, 2017’de Wimbledon’u kazanmayı başarmıştı.

Son güncelleme 13:59 | 1 Şubat 2020
2020 Avustralya Açık Garbine Muguruza Sofia Kenin
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Fenerbahçe
19 11 37
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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