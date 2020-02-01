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MAÇ SONUCU | Antalyaspor 0-0 Konyaspor
Süper Lig

MAÇ SONUCU | Antalyaspor 0-0 Konyaspor

Küme düşme hattının üzerindeki iki sırayı paylaşan Antalyaspor ile Konyaspor'un kritik mücadelesinde galip çıkmadı: 0-0.

1 Şubat 2020 13:17

Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu’nda oynanan mücadelede takımlar 20 şut çekse de maç 0-0 sona erdi.

Geçen hafta Denizlispor’u deplasmanda 3-0 yenen Akdeniz ekibi, iç sahadaki 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istedi ancak sahadan 1 puanla ayrıldı. Geçen hafta Galatasaray’a sahasında 3-0 yenilen Konyaspor da hem yara sarmak hem de tehlike hattından uzaklaşmak istediği maçta rakip fileleri havalandıramadı.

Bu sonucun ardından kırmızı-beyazlılar 18, yeşil-beyazlılar da 19 puana yükseldi. Antalyaspor gelecek hafta Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Konyaspor da sahasında Denizlispor’u ağırlayacak.

Son güncelleme 15:59 | 1 Şubat 2020
Antalyaspor konyaspor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Fenerbahçe
19 11 37
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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