MAÇ SONUCU | Antalyaspor 0-0 Konyaspor

Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu’nda oynanan mücadelede takımlar 20 şut çekse de maç 0-0 sona erdi.

Geçen hafta Denizlispor’u deplasmanda 3-0 yenen Akdeniz ekibi, iç sahadaki 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istedi ancak sahadan 1 puanla ayrıldı. Geçen hafta Galatasaray’a sahasında 3-0 yenilen Konyaspor da hem yara sarmak hem de tehlike hattından uzaklaşmak istediği maçta rakip fileleri havalandıramadı.

Bu sonucun ardından kırmızı-beyazlılar 18, yeşil-beyazlılar da 19 puana yükseldi. Antalyaspor gelecek hafta Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Konyaspor da sahasında Denizlispor’u ağırlayacak.