Trabzon’da Ali Koç’a büyük tepki! Şoke eden görüntüler…

Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesinde sarı lacivertli camiadan Trabzon’a çıkarma yapıldı.

Deplasman yasağı nedeniyle Fenerbahçe taraftarının olmadığı maçı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın tribünden takip etmek için şehre gitti.

Özel uçakla Trabzon’a giden Ali Koç ve ekibi, maçın oynanacağı stada giriş yaptığı sırada bordo mavili taraftarların tepkisini çekti.

Sözcü Skor editörü Ümit Genç’in çektiği görüntülerde, bordo mavili taraftarların güçlükle sakinleştirildiği görülürken Koç ve yanındakilere küfürler edildiği duyuldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçen sezon Trabzon deplasmanına gitmiş ve 2011’den sonra ilk kez Fenerbahçe’de başkan düzeyinde bir isim Trabzonspor maçını tribünden izlemişti.

Trabzonsporlu taraftarlar geçen sezon oynanan maçta Ali Koç’a yoğun ilgi göstermiş ve birçok kişi fotoğraf çektirmek istemişti.

Derbi için geri sayım... Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Haftanın en gergin karşılaşması olan Trabzonspor Fenerbahçe maçı tüm futbol severler tarafından heyecanla bekleniyor. Zirve yarışını sürdüren iki takımın karşı karşıya geleceği Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek sorusu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Trabzonspor Fenerbahçe maçı hakkında detaylar... İlgili Haberi Oku