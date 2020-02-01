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A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan büyük sıçrayış!
Voleybol

A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan büyük sıçrayış!

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), tarafından açıklanan ve yeni puanlama sistemiyle oluşturulan yeni Dünya sıralamasında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 285 puanla 5. sırada yer aldı.

1 Şubat 2020 16:36

Hollanda'da düzenlenen Olimpiyat Elemeleri'nde şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan ve Tokyo'da organize edilecek 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Filenin Sultanları, son Avrupa ve Dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi Sırbistan'ın yanı sıra Japonya, Rusya, Hollanda gibi dünya devlerini geride bırakarak yeni açıklanan dünya sıralamasında 7 basamak birden yükseldi ve 5. sırada yer aldı.

Millilerimiz, 24 Temmuz – 09 Ağustos tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'nda Çin, A.B.D., Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek.

FIVB'nin açıkladığı 1 Şubat 2020 tarihli yeni dünya sıralamasında ilk 10 sıra şu şekilde:

1-Çin

2-ABD

3-Brezilya

4-İtalya

5-TÜRKİYE

6-Sırbistan

7-Japonya

8-Rusya

9-Dominik Cumhuriyeti

10-Güney Kore

Son güncelleme 16:36 | 1 Şubat 2020
A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Uluslararası Voleybol Federasyonu
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Fenerbahçe
19 11 37
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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