Yeni stadın adı ‘Hatay Atatürk Stadyumu’ olsun!

DENİZ AYHAN/ANKARA Gençlik Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hatay’da tamamlanmak üzere olan yeni stadyumun isminin ”Hatay Stadyumu” olacağını açıkladı. Ancak başta AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman olmak üzere muhalefet partileri ile STK'lar, stadın adının ”Hatay Atatürk Stadyumu” olmasını isteyerek, kampanya başlattı.

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, “Hayaldi gerçek oldu. Stadyumumuz şehrimize hayırlı olsun. Stadımızın adı, Hataylıların ortak görüşü olarak, Atatürk Stadyumu veya Tayfur Sökmen olmalı” dedi. Tayfur Sökmen, Hatay anavatana katılmadan önce ilk ve tek Hatay Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

‘'HATAY ŞAHSİ MESELEM''

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin de, ”Yeni stada, hasta yatağında bile Hatay'ı düşünen, ‘Hatay benim şahsi meselemdir’ diyerek Türk topraklarına katan Ulu Önderimiz Atatürk'ün adı verilmeli” dedi. Şahin TBMM'de yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hatay'da yapımı devam eden 25 bin kişilik yeni stadyumun inşası bitmek üzeredir. Bakan Kasapoğlu, stadın adını ‘Hatay Stadyumu' olarak ifade etti. Hataylının genel görüşü, stadyumun “Atatürk” adıyla devam etmesidir. Hatay halkı, Gençlik ve Spor Bakanından, Hatay Atatürk Stadyumu adını duymak istiyor''