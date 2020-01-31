Türkiye nefesini tuttu bu maçı bekliyor! Sözcü’den Trabzonspor-Fenerbahçe değerlendirmesi…

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında dengeleri değiştirecek Trabzonspor-F.Bahçe maçı için nefesler tutuldu. Sözcü yazarları Lemi Çelik ve Yasin Yıldırım, kritik mücadele öncesinde her iki takımı da masaya yatırdı:

GERGİNLEŞEN ORTAM MAÇI NASIL ETKİLER?

Lemi Çelik: Başkan Ali Koç, 1995-96 sezonunda Ali Şen'in uygulamış olduğu stratejiyi uygulamaya çalışıyor. Verdiği gereksiz ve zamansız mesajlarla ortamı gererek mağduriyet izlenimi oluşturuyor.

Yasin Yıldırım: Zirveyi ilgilendiren her maç gergin geçer. Bu maç da hem öncesinde hem de sonrasında öyle olacak. Gerginlikten en az etkilenen takım maçta kontrolü eline alır.

MAÇIN FAVORİSİ KİM?

L.Ç: Favori Trabzonspor. Trabzonspor'un elindeki oyuncu kadrosu Fenerbahçe'nin kadrosundan çok daha yetenekli ve yaratıcı. Özellikle de orta saha ve forvet hattı. Mücadele gücü yüksek olarak Fenerbahçe Trabzon'dan bu anlamda daha önde. Fenerbahçe bu kadar savaşçı bir takıma sahip olmamıştır. Oynamak isteyen Trabzon, oynatmak istemeyen bir Fenerbahçe izleriz.

Y.Y: Fenerbahçe çok iyi bir hava yakaladı. Fizik gücü yüksek ve savaşıyor. Handikapları deplasmanda oynadıkları futbol Trabzon önünde yeterli olmaz. Defans hattı hata yapmaya çok müsait. Daha fazlasını yapmak zorundalar. Nwakaeme'nin olmayışı nedeniyle zorlanabilirler. Ancak yine de bir adım öndeler.

SORUN DEFANSLARI

L.Ç: İki takımın da zayıf bölgesi defansın merkezi. Her iki takım da bu zayıf bölgelerden faydalanmaya çalışacaktır. Trabzonspor, Fenerbahçe'nin sorunlu iki bek tarafından yani kanatlardan rakibinin üzerine gidecektir. Fenerbahçe de buna karşılık Vedat Muriqi'in mücadele ve fizik gücünü kullanıp Trabzonsporlu stoperlerin hatalarından faydalanmaya çalışacaktır.

Y.Y: Serdar Aziz-Sörloth eşleşmesi kritik. İki takımın da defansı sorunlu. Trabzonspor, Vedat-Kruse bağlantısını kesmek isteyecektir. Fenerbahçe'nin sürpriz ismi Rodrigues olabilir. Zira tek hızlı adamı o. Kadıköy'de coşkulu oynayan Fenerbahçe'den, Başakşehir maçındaki gibi bir performans beklemek de hayalcilik olur. Fenerbahçe sakin ve kontrollü oynamak zorunda.

TRABZON KENDİNDEN EMİN

L.Ç: Trabzonspor evinde baskı hissedip, kontrolü kaybeden bir ekipti. Şimdi ise son derece olgunlaşmış, psikolojik olarak baskıyı hissetmeden çok daha özgüvenli ve kontrollü bir takım. Bunun sebebi de son yıllardaki başarısı. Üç büyüklerle oynadığı 5 maçtan 4'ünü kazanıp 1'inde berabere kalması bunun en büyük göstergesi.

Y.Y: Ünal Karaman'ın takıma aşıladığı özgüveni Hüseyin Çimşir verebilir mi bunu göreceğiz. Ancak Trabzonspor yeni mabedinde çok farklı bir profil çiziyor. Bunda skor değiştirebilen oyuncu sayısının fazla oluşu da etkili oldu. Ancak en çok zorlanacakları rakibe karşı bu kez işleri çok daha zor.

Son dakika | Tahkim Kurulu Trabzonspor`un Nwakaeme`nin kartı için yaptığı itirazı reddetti Son dakika... TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor`un Nwakaeme`nin kartı için yaptığı itirazı reddetti. Nijeryalı yıldız cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. İlgili Haberi Oku

Hakem Palabıyık nasıl bir maç yönetir?

L.Ç: Trabzonspor Ali Palabıyık'ın yanlış kararlarından dolayı hak ettiği birçok müsabakayı kaybetti ve Fenerbahçe ile oynamış olduğu hiçbir derbiyi de kazanamadı. Bu maça atanacak en yanlış hakem.

Y.Y: Türkiye'de günah keçisi hakemler. Kaybeden herkes hakemi suçlayacak. Bu bir gelenek. Sürekli Ali Palabıyık'ın Trabzon-Fenerbahçe maçlarına verilmesini doğru bulmuyorum.

Kilit oyuncular kimler?

L.Ç: Trabzonspor adına Sörloth, Sosa, Sturridge. Sürpriz isim olarak da Novak.

Y.Y: Farkı Sosa belirler. Ozan-Gustavo-Tolga üçlüsü fizik olarak ağır basıyor ancak bu sefer de üretkenlik anlamında sıkıntı oluşturuyor.