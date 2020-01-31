Trae Young asist alanında kariyer rekorunu kırdı

NBA’de bu gece 6 maç oynandı. Atlanta Hawks evinde Philadelphia 76’ers’ı 127-117’lik skorla mağlup etti.

Trae Young pours in 39 PTS and hands out a career-high 18 AST in the @ATLHawks win. pic.twitter.com/fLwyAuCJQl — NBA (@NBA) January 31, 2020

Hawks’da galibiyeti getiren All-Star guard Trae Young maçı 39 sayı, 6 ribaund ve kariyer rekoru olan 18 asistle tamamladı. Takım arkadaşı John Collins 17 sayı, 20 ribaund ile kendisine eşlik etti. Sixers’da Ben Simmons 31 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle oynarken Joel Embiid 21 sayı, 14 ribaund ile double double yaptı. Milli oyuncumuz Furkan Korkmaz, 0/7 saha içi isabetle sayı üretemediği maçı 1 ribaund 1 asistle tamamladı.

Sacramento Kings deplasmanda Los Angeles Clippers’ı 124-103 yenerek son 4 maçta 3. galibiyetini aldı. Kings’te DeAaron Fox 34 sayıyla kariyer rekoru kırarken yanına 8 asist eklemeyi de başardı. Clippers maça Kobe Bryant için hazırlanan Paul George’un seslendirdiği veda videosuyla başladı. Lou Williams 21, Montrezl Harrell 22 sayıyla mücadele ett. Kawhi Leonard maçta mücadele etmezken Paul George 8 sayıda kaldı.

Toronto Raptors, Cleveland Cavaliers’ı 109-115’le geçmeyi başardı ve üst üste 9. glaibiyetini aldı. Raptors’dan Serge Ibaka 26 sayıyla maçın en skoreri oldu. Cavs’de Kevin Love ve Colin Sexton 23’er sayıyla mücadele etti. Milli oyuncumuz Cedi Osman 8 sayı, 5 ribaund ve 4 sayıyla mücadele etti.

Günün toplu sonuçları şöyle:

Cleveland Cavaliers 109-115 Toronto Raptors

Washington Wizards 121-107 Charlotte Hornets

Atlanta Hawks 127-117 Philadelphia 76’ers

Boston Celtics 119-104 Golden State Warriors

Denver Nuggets 106-100 Utah Jazz

LA Clippers 103-124 Sacremento Kings