Trabzonspor, Manoel Messias’ı resmen açıkladı

Trabzonspor Kulübü, stoper oyuncusu Manoel Messias’ın kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.’den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu´na gönderilen yazıda, “Manoel Messias Silva Carvalho’nun, 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 1,5 yıllık süreyle kulübümüze geçici transferi konusunda Cruzeiro Esporte Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Cruzeiro Esporte Kulübüne herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla” ifadelerine yer verildi