SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika: İşte Kızılay eliyle Manhattan’da yükselen süper lüks öğrenci yurdu
Trabzonspor, Manoel Messias’ı resmen açıkladı
Trabzonspor

Trabzonspor, Manoel Messias’ı resmen açıkladı

Trabzonspor, şehre getirdiği 29 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Messias'ı kiraladığını ve kiralama ücreti ödenmeyeceğini açıkladı.

31 Ocak 2020 15:05

Trabzonspor Kulübü, stoper oyuncusu Manoel Messias’ın kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.’den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu´na gönderilen yazıda, “Manoel Messias Silva Carvalho’nun, 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 1,5 yıllık süreyle kulübümüze geçici transferi konusunda Cruzeiro Esporte Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Cruzeiro Esporte Kulübüne herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla” ifadelerine yer verildi

Son güncelleme 15:05 | 31 Ocak 2020
Manoel Messias trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
-
Gençlerbirligi
Antalyaspor
Yarın - 14:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR