Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Kritik maç ne zaman?

Trabzon Fenerbahçe ezeli rekabetinde bir maç daha bu hafta futbol tutkunlarının heyecanını zirveye taşıyor. Bordo mavili ve sarı lacivertli taraftarların heyecanla beklediği ve zirve yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor Fenerbahçe maçı ile ilgili araştırılan tüm soruların cevapları haberimizde…

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı yarın saat 20:00’de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

106 kez kozlarını paylaşan takımların maçlarında 42 kez sarı lacivertli takım sahadan galibiyetle ayrılan taraf olurken 31 müsabakayı Trabzonspor kazandı.