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Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Kritik maç ne zaman?
Trabzonspor

Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Kritik maç ne zaman?

Bu hafta Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Şampiyonluk yolundaki iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Trabzonspor Fenerbahçe derbisi için geri sayım yarın sona eriyor. İşte Trabzonspor Fenerbahçe maçının saati ve kanalı...

31 Ocak 2020 17:51

Trabzon Fenerbahçe ezeli rekabetinde bir maç daha bu hafta futbol tutkunlarının heyecanını zirveye taşıyor. Bordo mavili ve sarı lacivertli taraftarların heyecanla beklediği ve zirve yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor Fenerbahçe maçı ile ilgili araştırılan tüm soruların cevapları haberimizde…

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı yarın saat 20:00’de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

106 kez kozlarını paylaşan takımların maçlarında 42 kez sarı lacivertli takım sahadan galibiyetle ayrılan taraf olurken 31 müsabakayı Trabzonspor kazandı.

Son güncelleme 17:51 | 31 Ocak 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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