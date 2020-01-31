Trabzonspor-Fenerbahçe kapışmasında 125. randevu

Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical Park Stadyumu’nda yarın saat 20.00’de karşı karşıya gelecek. İki takım, bu mücadeleyle birlikte birbirlerine 125. kez rakip olacak. İki takım arasındaki 46 yıllık ezeli rekabette Fenerbahçe 48, Trabzonspor 38 galibiyet aldı. 38 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Fenerbahçe’nin 156 golüne, bordo-mavililer 134 golle yanıt verdi.

LİGDE FENERBAHÇE ÖNDE

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 93 karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe 37, Trabzonspor da 23 defa gülen taraf oldu. 33 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Sarı-lacivertlilerin attığı 122 gole, Trabzonspor 93 golle cevap verdi. Bu sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

TRABZONSPOR EVİNDE ÜSTÜN

Trabzon’da yapılan Trabzonspor – Fenerbahçe karşılaşmalarında ev sahibi ekibin üstünlüğü bulunuyor. Burada oynanan resmi ve özel olmak üzere toplam 51 maçta Trabzonspor 21, Fenerbahçe 17 galibiyet aldı. Taraflar 13 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Bordo-mavililer 58 kez ağları sarsarken, sarı-lacivertliler 55 defa taraftarına gol sevinci yaşattı.

Trabzon’daki 46 lig mücadelesinde ise iki ekip de 17’şer galibiyet elde etti. 12 karşılaşmada da kazanan çıkmadı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 50, sarı-lacivertliler 54 gol kaydetti.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor’u 5 Mart 1989’da Kadıköy’deki lig maçında 5-1, 2015-2016’da da Trabzon’da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992’de Kadıköy’de Şenol Çorlu’nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon’daki lig maçlarında 3-0’lık sonuçlarla aldı.

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990’da Fenerbahçe Stadı’nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe’ye 5-3 üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, ayrıca 21 Mayıs 1994’te Ankara 19 Mayıs Stadı’nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997’de yine Trabzon’daki lig müsabakasında rakibini 4-3’lük skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992’de Hüseyin Avni Aker Stadı’ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrılırken, 2000-2001 sezonunda da İstanbul’daki Süper Lig karşılaşmasını 5-2 kazandı.