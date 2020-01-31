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Trabzonspor, Da Costa’nın maliyetini açıkladı! 40 bin Euro…
Trabzonspor

Trabzonspor, Da Costa’nın maliyetini açıkladı! 40 bin Euro…

Trabzonspor, Da Costa ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Lig ve kupadaki 10 maçta ilk 11'de sahaya çıkarsa sözleşme 1 yıl daha uzayacak. Oyuncuya bu sezon 40 bin Euro, önümüzdeki sezon 450 bin Euro garanti ücret verilecek.

31 Ocak 2020 17:57

Trabzonspor, 1.5 yıllığına kadrosuna kattığı Manuel Da Costa’ya sezonun geri kalanı için 40 bin Euro, maç başına da 25 bin Euro ödeyecek.

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Serbest statüde bulunan Manuel Marouan Da Costa Trindade ile 1,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Oyuncunun, 2019-20 sezonunda oynanacak olan Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında, toplamda en az 10 maç ilk onbir başlaması durumunda, sözleşme bir yıl daha uzayacaktır.

Buna göre oyuncuya; 2019-20 sezonu ikinci yarısı için 40.000.-EUR garanti ücret ve 25.000.-EUR maçbaşı ücret ödenecektir.

Opsiyonun gerçekleşmesi halinde ise; 2020-21 opsiyon sezonu için 450.000.-EUR garanti ücret ve 4.000.-EUR maçbaşı ödenecektir.”

Son güncelleme 17:57 | 31 Ocak 2020
Manuel Da Costa süper lig trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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