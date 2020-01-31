Süper Lig’de transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kaldı…

27 günlük 2019-20 sezonu ara transfer döneminin son günü geldi. Transfer sezonunun kapanmasına çok az bir zaman kala takımlara son takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

TFF kararına göre, 2019-20 Futbol Sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi 4 Ocak 2020 Cumartesi günü başladı. Transfer ve Tescil Dönemi 31 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre 1. Transfer ve Tescil dönemi 17 Haziran 2019'da başlayıp, 2 Eylül 2019 tarihinde sona ermişti.