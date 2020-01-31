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Süper Lig’de transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kaldı…
Süper Lig

Süper Lig’de transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kaldı…

Süper Lig'de 4 Ocak 2020 tarihinde başlayan ara transfer dönemi bugün sona eriyor. Geçmiş sezonlara kıyasla sessiz geçen Ara transfer sezonunun son gününde takımlar, anlaştıkları futbolcularla saat 18.00'e kadar sözleşme imzalayabilecek.

31 Ocak 2020 13:29

27 günlük 2019-20 sezonu ara transfer döneminin son günü geldi. Transfer sezonunun kapanmasına çok az bir zaman kala takımlara son takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

TFF kararına göre, 2019-20 Futbol Sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi 4 Ocak 2020 Cumartesi günü başladı. Transfer ve Tescil Dönemi 31 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre 1. Transfer ve Tescil dönemi 17 Haziran 2019'da başlayıp, 2 Eylül 2019 tarihinde sona ermişti.

Son güncelleme 13:29 | 31 Ocak 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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