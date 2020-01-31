Süper Lig puan durumu: 20. hafta başladı Süper Lig’de güncel puan durumu…

20. hafta geldi ve Süper Lig’de kıyasıya yarış devam ediyor. Süper Lig puan durumu da futbol tutkunları tarafından merak ediliyor. Zirve yarışında olan Başakşehir haftanın açılış maçında Gençlerbirliği’nden 3 puanı aldı. Puan durumunu haberin devamında görebilirsiniz…
SÜPER LİG PUAN DURUMU
HAFTANIN MAÇLARI
31 Ocak Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)
1 Şubat Cumartesi:
14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)
17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
2 Şubat Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)
16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)
3 Şubat Pazartesi:
20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)