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Süper Lig puan durumu: 20. hafta başladı Süper Lig’de güncel puan durumu…
Süper Lig

Süper Lig puan durumu: 20. hafta başladı Süper Lig’de güncel puan durumu…

Süper Lig'de 20. hafta Başakşehir Gençlerbirliği maçıyla başladı. Başakşehir, Gençlerbirliği maçında galip gelerek hanesine 3 puan daha yazdırdı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

31 Ocak 2020 21:57

20. hafta geldi ve Süper Lig’de kıyasıya yarış devam ediyor. Süper Lig puan durumu da futbol tutkunları tarafından merak ediliyor. Zirve yarışında olan Başakşehir haftanın açılış maçında Gençlerbirliği’nden 3 puanı aldı. Puan durumunu haberin devamında görebilirsiniz…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

HAFTANIN MAÇLARI

31 Ocak Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

1 Şubat Cumartesi:

14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)

17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

2 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)

Son güncelleme 22:04 | 31 Ocak 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Fenerbahçe
19 11 37
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
3
-
1
Gençlerbirligi
Antalyaspor
Yarın - 14:00
-
Konyaspor
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