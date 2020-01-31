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Son dakika | Manuel Da Costa Trabzonspor ile anlaşmaya vardı
Trabzonspor

Son dakika | Manuel Da Costa Trabzonspor ile anlaşmaya vardı

Son dakika | Devre arası transfer döneminin son gününde sıcak saatler yaşanıyor... Trabzonspor Guilherme'nin ardından Portekiz asıllı Faslı stoper Manuel da Costa'yla da anlaşma sağladı. 33 yaşındaki stoper sözleşme imzalamak için Trabzon'a geldi.

31 Ocak 2020 09:28

Ara transfer döneminde kadrosunu Guilherme ve Manoel Messias ile güçlendiren Trabzonspor savunmaya bir takviye daha yaptı. Bordo mavili kulüp daha önce Medipol Başakşehir ve Sivasspor forması giyen Manuel da Costa ile anlaşmaya vardı. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad’da forma giyen ve şu an kulüpsüz olan Portekiz asıllı Faslı futbolcu Manuel da Costa’yla her konuda anlaşma sağladı.

33 yaşındaki tecrübeli stoper sabah saatlerinde Trabzon’a geldi. Adı yeniden Başakşehir ve Galatasaray ile anılan yıldız isim ile sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalanacak.

4 MİLYON EURO’YA GİTMİŞTİ

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Başakşehir'den 4 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan kulübü Al İttihad'a transfer olan Costa, devre arasında boşa çıkmıştı. Futbola Fransız ekibi Nancy’de başlayan Manuel da Costa, kariyerinde Fiorentina, Sampdoria, West Ham, Sivasspor, Olympiakos ve Başakşehir gibi takımlarda forma giydi. 33 yaşındaki futbolcu, Fas Milli Takımı ile 31 maça çıktı. 1.91'lik stoper, Sivasspor ve Başakşehir formalarıyla Süper Lig kariyerinde toplam 72 maça çıktı, 11 gol atıp, 3 asist yaptı.

SKOR MANUEL DA COSTA GİRİŞİMİNİ DUYURMUŞTU

SKOR 4 gün önce Trabzonspor’un Manuel Da Costa girişimini okuyucularına böyle duyurmuştu. Medipol Başakşehir ve Galatasaray’ın da ilgilendiği 33 yaşındaki oyuncu bordo mavili takımla anlaşmaya vardı.

Son güncelleme 09:31 | 31 Ocak 2020
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PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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