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Son dakika! Filenin Sultanları’nın Tokyo 2020’deki rakipleri belli oldu!
Voleybol

Son dakika! Filenin Sultanları’nın Tokyo 2020’deki rakipleri belli oldu!

Filenin Sultanları'nın Tokyo 2020'deki rakipleri belli oldu. B Grubu'nda mücadele edecek olan Türkiye; Çin, ABD, Rusya, İtalya ve Arjantin ile karşılaşacak.

31 Ocak 2020 16:26

Hollanda’da gerçekleştirilen Tokyo 2020 Avrupa Elemeleri’nde muhteşem bir zafere imza atarak 2012’nin ardından tarihimizde ikinci kez olimpiyat oyunları vizesi alan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Tokyo’daki rakipleri belli oldu. Yalnızca 12 ülkenin altın madalya için kıyasıya mücadele edeceği organizasyonda ülkeler 6’şar takımdan oluşan iki gruba ayrıldı. B Grubu’nda mücadele edecek olan Filenin Sultanları’nın grubunda Çin, ABD, Rusya, İtalya ve Arjantin yer alıyor.

A Grubu’nda ise Japonya, Sırbistan, Brezilya, Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti ve Kenya yer alıyor. Tokyo 2020’de voleybol maçları 25 Temmuz ve 9 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.

Son güncelleme 16:26 | 31 Ocak 2020
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PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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