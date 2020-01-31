Son dakika! Filenin Sultanları’nın Tokyo 2020’deki rakipleri belli oldu!

Hollanda’da gerçekleştirilen Tokyo 2020 Avrupa Elemeleri’nde muhteşem bir zafere imza atarak 2012’nin ardından tarihimizde ikinci kez olimpiyat oyunları vizesi alan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Tokyo’daki rakipleri belli oldu. Yalnızca 12 ülkenin altın madalya için kıyasıya mücadele edeceği organizasyonda ülkeler 6’şar takımdan oluşan iki gruba ayrıldı. B Grubu’nda mücadele edecek olan Filenin Sultanları’nın grubunda Çin, ABD, Rusya, İtalya ve Arjantin yer alıyor.

A Grubu’nda ise Japonya, Sırbistan, Brezilya, Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti ve Kenya yer alıyor. Tokyo 2020’de voleybol maçları 25 Temmuz ve 9 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.