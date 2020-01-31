SON DAKİKA | Fenerbahçe’de flaş Zanka gelişmesi! İzin istedi…

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Fenerbahçe’de Zanka ve Alper Potuk hareketliliği yaşanıyor.
Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Sezon başında transfer edilen 2 milyon Euro’ya transfer edilen savunma oyuncusu Zanka için teklifler olduğu ve oyuncunun kulüpten izin istediği öğrenildi.
29 yaşındaki stoper sabah yapılan antrenmana katılmazken takımdan ayrılması beklenen Alper Potuk da transfer görüşmelerini sürdürüyor.
İki futbolcunun da Trabzonspor deplasmanı için kafilede yer almaması bekleniyor.