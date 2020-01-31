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SON DAKİKA | Fenerbahçe’de flaş Zanka gelişmesi! İzin istedi…
Süper Lig

SON DAKİKA | Fenerbahçe’de flaş Zanka gelişmesi! İzin istedi…

Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanırken savunma oyuncusu Zanka'nın sabah yapılan antrenmana katılmadığı ve transfer için izin istediği öğrenildi. Öte yandan takımdan ayrılması beklenen Alper Potuk da Trabzonspor kafilesinde olmayacak

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 31 Ocak 2020 13:17

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Fenerbahçe’de Zanka ve Alper Potuk hareketliliği yaşanıyor.

Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Sezon başında transfer edilen 2 milyon Euro’ya transfer edilen savunma oyuncusu Zanka için teklifler olduğu ve oyuncunun kulüpten izin istediği öğrenildi.

29 yaşındaki stoper sabah yapılan antrenmana katılmazken takımdan ayrılması beklenen Alper Potuk da transfer görüşmelerini sürdürüyor.

İki futbolcunun da Trabzonspor deplasmanı için kafilede yer almaması bekleniyor.

31 Ocak 2020 Hasan Kartal: Alper Potuk gelmek isterse alırız Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal transfer döneminin bitimine saatler kala Alper Potuk ile ilgili `gelmek isterse alırız` ifadelerini kullandı. Kartal adı Fenerbahçe ile anılan Melnjak`ın ise takımda kalacağını söyledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:18 | 31 Ocak 2020
Alper Potuk Fenerbahçe Zanka
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19 11 37
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19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
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19 10 35
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