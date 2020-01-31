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Sivasspor golcü Skuletic’i kiraladı
Süper Lig

Sivasspor golcü Skuletic’i kiraladı

Sivasspor ara transfer döneminde 4. imzasını Montpellier'den forvet Skuletic'i sezon sonuna kadar kiralayarak attırdı.

31 Ocak 2020 16:09

Süper Lig lideri Sivasspor, Fransız ekibi Montpellier forması giyen forma giyen Sırp forvet Petar Skuletic ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Petar Skuletic'e Sivas'a hoş geldin der, Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz” ifadesi kullanıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüp ara transfer döneminde daha önce Yasin Öztekin, Claudemir ve Samba Camara renklerine bağlamıştı.

Diğer yandan kariyerinde 242 maça çıkan Petar Skuletic, 70 kez gol atarken, 26 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Skuletic, 2 kez kırmızı kartla cezalandırılırken, 13 bin 898 dakika sahada ter döktü.

Son güncelleme 16:09 | 31 Ocak 2020
Demir Grup Sivasspor Petar Skuletic
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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