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MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 3-1 Gençlerbirliği
Süper Lig

MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 3-1 Gençlerbirliği

Medipol Başakşehir Gençlerbirliği maçı ile Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başladı. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada gülen taraf 3-1'lik skorla ev sahibi Medipol Başakşehir oldu. Başakşehir'de 2 gole imza atan Edin Visca maçın yıldızı oldu.

31 Ocak 2020 20:00

Süper Lig’de 20. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği’ni konuk etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren, Fenerbahçe’nin Trabzonspor’a konuk olacağı haftada Başakşehir, konuğunu 3-1’le geçti.

Geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe’ye mağlup olarak yara alan Okan Buruk’un öğrencileri, Crivelli ile 8’de 1-0 öne geçti. Ayite 30’da skoru eşitlerken 1-1 biten ilk yarının ardından Edin Visca, 48’de ve 73’te attığı gollerle skoru 3-1 olarak tayin etti.

Bu sonuçla ev sahibi puanını 39’a yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Konuk ekip Gençlerbirliği ise 21 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 13. sırada yer aldı. Gençlerbirliği gelecek hafta Trabzonspor’a konuk olacak. Başakşehir ise Sivas’ta lider Demir Grup Sivasspor’a konuk olacak.

Son güncelleme 22:04 | 31 Ocak 2020
Gençlerbirliği Medipol Başakşehir süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Fenerbahçe
19 11 37
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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