MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 3-1 Gençlerbirliği

Süper Lig’de 20. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği’ni konuk etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren, Fenerbahçe’nin Trabzonspor’a konuk olacağı haftada Başakşehir, konuğunu 3-1’le geçti.

Geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe’ye mağlup olarak yara alan Okan Buruk’un öğrencileri, Crivelli ile 8’de 1-0 öne geçti. Ayite 30’da skoru eşitlerken 1-1 biten ilk yarının ardından Edin Visca, 48’de ve 73’te attığı gollerle skoru 3-1 olarak tayin etti.

Bu sonuçla ev sahibi puanını 39’a yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Konuk ekip Gençlerbirliği ise 21 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 13. sırada yer aldı. Gençlerbirliği gelecek hafta Trabzonspor’a konuk olacak. Başakşehir ise Sivas’ta lider Demir Grup Sivasspor’a konuk olacak.