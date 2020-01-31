SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Corona virüsü: Dünya alarmda, acil durum ilan edildi! Ölü sayısı hızla artıyor
Trabzonspor

Manoel Messias, Trabzon’a geldi!

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Manoel Messias, imza için Trabzon'a geldi.

31 Ocak 2020 09:39

Bordo mavili kulüp, Cruzeiro’nun 29 yaşındaki stoperi Manoel Messias’ı Trabzon’a getirdi. Brezilyalı oyuncuyu havalimanında kulüp yetkilileri karşılarken, taraftarlar da oyuncu ile fotoğraf çektirdi. Sonrasında Messias, özel bir araca binerek havalimanından ayrıldı.

29 yaşındaki oyuncu, Cruzeiro formasıyla 2019’da 39 maçta forma giyerken, takımına 1 gollük katkı sağladı. Bordo-mavililerin anlaşma sağladığı Portekiz asıllı Faslı stoper Manuel da Costa da Trabzon’a ulaştı. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad’da forma giyen ve şu an kulüpsüz olan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Öte yandan Karadeniz ekibi, dün Guilherme’yi Trabzon’a getirmiş, geçen hafta içinde de Bilal Başacıklıoğlu ve Ndiaye’yi kadrosuna katmıştı.

31 Ocak 2020 Son dakika | Manuel Da Costa Trabzonspor ile anlaşmaya vardı Son dakika | Devre arası transfer döneminin son gününde sıcak saatler yaşanıyor... Trabzonspor Guilherme`nin ardından Portekiz asıllı Faslı stoper Manuel da Costa`yla da anlaşma sağladı. 33 yaşındaki stoper sözleşme imzalamak için Trabzon`a geldi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:49 | 31 Ocak 2020
Manoel Messia trabzon trabzonspor transfer
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
-
Gençlerbirligi
Antalyaspor
Yarın - 14:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR