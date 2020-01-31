MAÇ SONUCU | Kızılyıldız 85-78 Anadolu Efes | Euroleague

Anadolu Efes’in Euroleague’deki dolu dizgin yürüyüşü devam ediyor. Temsilcimiz, deplasmanda Kızılyıldız’ı 85-78 mağlup etti ve 19. galibiyetini alarak liderliğini de rahatça sürdürmüş oldu.

Bir ara 24 sayı fark yakalayan Efes, ev sahibi ekibin son bölümdeki geri dönüşüne engel olamadı ancak üstünlüğünü de hiç kaybetmedi.

Efes’te her zamanki gibi Shane Larkin yıldızlaştı. Larkin 24 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Larkin’in yanında Chris Singleton da öne çıkan bir diğer isimdi. Singleton, 13 sayı, 7 ribaund, 3 asist ve 3 top çalmaya imza attı.

MAÇ SONUCU | Alba Berlin 70-74 Fenerbahçe Beko Fenerbahçe, 10 sayı geriye düştüğü maçta Alba Berlin`i deplasmanda 74-70 mağlup ederek play-off yarışında kritik galibiyet elde etti. İlgili Haberi Oku

Micic korkuttu!

Vasilije Micic ise 32 dakikada 6 sayı ve 5 asist kaydetti ancak 5 top kaybı ve 5’te 0 üç sayı isabeti ile formsuz bir akşam geçirdi. Ev sahibinde ise Vladimir Stimac 14 sayı ve 9 ribaund ile oynadı. Dejan Davidovac ise 15 sayıyla takımının en skorer ismiydi.

Ergin Ataman’ın öğrencileri çift maç haftasında 4 Şubat’ta CSKA Moskova’ya konuk olacak, 6 Şubat’ta ise Zalgiris Kaunas’ı ağırlayacak.