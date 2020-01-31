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MAÇ SONUCU | Kızılyıldız 85-78 Anadolu Efes | Euroleague
Euroleague

MAÇ SONUCU | Kızılyıldız 85-78 Anadolu Efes | Euroleague

Euroleague'de normal sezonun 22. haftasında lider Anadolu Efes, deplasmanda Kızılyıldız'ı 85-78 yenerek 19. galibiyetini elde etti. Shane Larkin, 24 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

31 Ocak 2020 22:58

Anadolu Efes’in Euroleague’deki dolu dizgin yürüyüşü devam ediyor. Temsilcimiz, deplasmanda Kızılyıldız’ı 85-78 mağlup etti ve 19. galibiyetini alarak liderliğini de rahatça sürdürmüş oldu.

Bir ara 24 sayı fark yakalayan Efes, ev sahibi ekibin son bölümdeki geri dönüşüne engel olamadı ancak üstünlüğünü de hiç kaybetmedi.

Efes’te her zamanki gibi Shane Larkin yıldızlaştı. Larkin 24 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Larkin’in yanında Chris Singleton da öne çıkan bir diğer isimdi. Singleton, 13 sayı, 7 ribaund, 3 asist ve 3 top çalmaya imza attı.

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Micic korkuttu!

Vasilije Micic ise 32 dakikada 6 sayı ve 5 asist kaydetti ancak 5 top kaybı ve 5’te 0 üç sayı isabeti ile formsuz bir akşam geçirdi. Ev sahibinde ise Vladimir Stimac 14 sayı ve 9 ribaund ile oynadı. Dejan Davidovac ise 15 sayıyla takımının en skorer ismiydi.

Ergin Ataman’ın öğrencileri çift maç haftasında 4 Şubat’ta CSKA Moskova’ya konuk olacak, 6 Şubat’ta ise Zalgiris Kaunas’ı ağırlayacak.

Son güncelleme 22:58 | 31 Ocak 2020
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