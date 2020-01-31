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Kızılyıldız Anadolu Efes canlı yayın ekranı… Kızılyıldız Anadolu Efes maçı saat kaçta?
Euroleague

Kızılyıldız Anadolu Efes canlı yayın ekranı… Kızılyıldız Anadolu Efes maçı saat kaçta?

Avrupa'daki 680. maçına çıkacak olan Anadolu Efes bu akşam Kızılyıldız ile karşılaşacak. Kızılyıldız ile Anadolu Efes, Euroleague'de bugüne kadar 7 kez karşılaştı, maçların 5'ini Anadolu Efes kazanırken 2 maçı Kızılyıldız kazandı. İşte maçın saati ve canlı izleme detayları...

31 Ocak 2020 17:15

Anadolu Efes, deplasmanda Sırp ekibi Kızılyılız ile karşılaşacak. THY Euroleague'in 22. haftasında heyecan yaratacak olan Kızılyıldız Anadolu Efes maçı heyecanla bekleniyor. İstanbul’daki maçı Efes 85-70’lik skorla kazandı ve bu maçtaki hedef de galibiyet. Peki Kızılyıldız Anadolu Efes maçı nasıl canlı izlenecek? İşte maçın saati ve kanalı…

Haberimizin devamından Kızılyıldız Anadolu Efes maçının saatini kanalını ve canlı izleme bağlantısını bulabilirsiniz.

KIZILYILDIZ ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Kızılyıldız ve Anadolu Efes bu akşam Stark Arena’da karşılaşacak. TSİ 21.00’de başlayacak karşılaşma, beIN Sports Haber’den naklen yayımlanacak. Aşağıdaki link üzerinden maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.

KIZILYILDIZ ANADOLU EFES CANLI İZLE

Son güncelleme 18:41 | 31 Ocak 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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