Hasan Kartal: Alper Potuk gelmek isterse alırız

4 Ocak’ta başlayan ara transfer döneminin son gününe gelinirken gündemin önemli başlıklarından ikisi Dario Melnjak ve Alper Potuk… Çaykur Rizespor’un Hırvat sol beki Melnjak’ın adı Fenerbahçe ile anılırken Alper Potuk’la ise Çaykur Rizespor ilgileniyor. Karadeniz ekibinin başkanı Hasan Kartal konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

‘GELMEK İSTER Mİ BİLMİYORUZ’

Fenerbahçe’de düzenli forma şansı bulamayan ve kadro planlamasında yer almayan Alper Potuk’un adı Çaykur Rizespor ile anılırken Karadeniz ekibinin Hırvat sol beki Dario Melnjak’ın ise Fenerbahçe’ye transfer olacağı iddia edildi. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Alper Potuk ile ilgilendiklerini ve transfer için girişimlerde bulunduklarını doğruladı ve şu ifadeleri kullandı: “Transfer cuma günü bitiyor. Alper Potuk iyi bir sporcu. Gelmek isterse alırız. Takımımızda görmek isteriz ama gelmek ister mi bilmiyoruz.”

“TRANSFERDE İYİ OYUNCULAR YAKALADIK”

”İnşallah geçen sezonun ikinci yarısındaki Rizespor’u izleyeceğiz. Transferlerde iyi çalıştık. İyi oyuncular yakaladık diye düşünüyoruz. İnşallah ikinci yarıda iyi bir Rizespor olacak.”

“BORÇLANAN ADAM KENDİ BORCUNU ÖDESİN, DEVLETİN SAHİP ÇIKMAMASI LAZIM”

”Borçlanan adam kendi borcunu kendisi ödesin. Devletin de sahip çıkmaması lazım. Kimsenin sahip çıkmaması lazım. Doğrusu budur. Devlete yük getirmenin bir anlamı yok. Ödemeyen de çarpsın, düşsün. Neticede tabi yapılandırmalar yapılıyor. Bu konuyu ilgilendiren de en fazla 6-7 kulüp var. Diğer kulüpler kendi ekonomisini idare ediyor. Diğer büyük kulüpler niye kendini idare edemiyor? Baktığınız zaman büyük kulüpler. Borcu idare edemiyorsun, kulübü idare edemiyorsun ama büyük kulüpsün. Böyle büyük kulüp olmamalı.”

“TRANSFERDE LİMİT VERİLMEMESİNDEN YANAYIM”

”Transferde limit verilmemesinden yanayım. Yüzde 30’dan 40’a çıktı. Sonra kulüplerin isteği doğrultusunda tekrar yüzde 30’a düştü. Bence hiç limit verilmemesinde fayda var.”

“HOCAMIZIN YANINDAYIZ”

”Esas düşüncemiz birlik ve beraberliği bozmamaktır. Hocamız bizimle beraber olduğu sürece onun yanında oluruz. Bütünleşmemiz lazım. Kopukluk olursa sıkıntı olur. Biz İsmail hocamızın her zaman yanındayız.”