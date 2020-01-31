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Hagi’nin oğlu Ianis Hagi, Rangers’ta
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Hagi’nin oğlu Ianis Hagi, Rangers’ta

Galatasaray efsanesi Gheorge Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, İskoç devi Rangers'a kiralandı.

SKOR DIŞ HABER 31 Ocak 2020 13:23

İskoçya Premier Lig ekibi Rangers, Genk’te forma giyen Ianis Hagi’yi sezon sonuna kadar kiraladı. İskoç ekibi özel bir satın alma opsiyonu olduğunu açıklarken, bonveris miktarı açıklanmadı.

21 yaşındaki hücum oyuncusu, 10 kez formasını giydiği Romanya Milli Takımı ile EURO 2020’ye gidebilmek adın İzlanda ile 26 Mart’ta play-off maçına çıkacak.

Profesyonel kariyerine babasının sahibi olduğu Viitorul Constanta’da başlayan Hagi, 2016’da Fiorentina’ya imza attı. 2018’de ilk kulübüne dönen yetenekli futbolcu, bu sezon başında ise Genk’in yolunu tuttu.

“Böyle büyük bir tarihe sahip kulüpte olmak büyük bir gurur” diyen Hagi ilk antrenmanına çıkmak için sabırsızlandığını dile getirdi.

Son güncelleme 13:25 | 31 Ocak 2020
İanis Hagi İskoçya Premier Lig rangers
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