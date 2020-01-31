Fenerbahçe’nin Trabzon kafilesi! Fallette kadroda, Alper Potuk ile Zanka…

Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor ile 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe’nin kafilesi belli oldu. 21 futbolcunun bulunduğu kafilesi lisansı dün çıkarılan stoper Simon Falette de yer aldı. Takımdan ayrılmaları beklenen Alper Potuk ile Zanka, teknik direktör Ersun Yanal tarafından Trabzon’a götürülmedi.

Kadroda şu oyuncular yer alıyor:

“Altay Bayındır, Harun Tekin, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç.”