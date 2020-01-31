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Fenerbahçe’nin Trabzon kafilesi! Fallette kadroda, Alper Potuk ile Zanka…
Süper Lig

Fenerbahçe’nin Trabzon kafilesi! Fallette kadroda, Alper Potuk ile Zanka…

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı için kafilesi belli oldu. Yeni transfer Simon Falette de Trabzon'a götürüldü

31 Ocak 2020 16:27

Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor ile 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe’nin kafilesi belli oldu. 21 futbolcunun bulunduğu kafilesi lisansı dün çıkarılan stoper Simon Falette de yer aldı. Takımdan ayrılmaları beklenen Alper Potuk ile Zanka, teknik direktör Ersun Yanal tarafından Trabzon’a götürülmedi.

Kadroda şu oyuncular yer alıyor:

“Altay Bayındır, Harun Tekin, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç.”

Son güncelleme 16:27 | 31 Ocak 2020
Alper Potuk Fenerbahçe Simon Falette süper lig trabzonspor Zanka
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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