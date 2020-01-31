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FB TV sunucusu Dilay Kemer iyi haberi kendisi verdi!
Fenerbahçe

FB TV sunucusu Dilay Kemer iyi haberi kendisi verdi!

Ünlü sunucu Dilay Kemer bir süredir yakalandığı kan kanseri hastalığına karşı mücadele veriyor. Kemer, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla "Bundan sonraki sürecin uyumlu, kolay, sağlıklı geçmesi için dualarınızı, enerjilerinizi bekliyorum" dedi.

31 Ocak 2020 10:10

Bir süre önce ikinci kez kanser hastalığına yakalandığını açıklayan Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, hastalığı ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Dilay Kemer, sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Herkese merhaba, İlk defa bir tbt gününde hastalık zamanından bir şey paylaşmak istedim. 30.08.2018'e ait bu fotoğraf, ilk tedavi-kemoterapi günüm…Aradan geçen 1,5 yılda sayamadığım kadar daha tedavi aldım, hem fiziksel hem ruhsal çok değiştim ama umuyorum ki artık bugün son. Allah'ın izniyle bugün 2. kez ilik nakli oluyorum???? Bundan sonraki sürecin uyumlu, kolay, sağlıklı geçmesi için dualarınızı, enerjilerini bekliyorum, gücünüze ihtiyacım var, bana bugüne kadar sevginizi hissettiren güzel kalplerinizden öpüyorum.”

Son güncelleme 10:10 | 31 Ocak 2020
Dilay Kemer FB TV
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